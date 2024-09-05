Dolandırıcılar tüm mallarını sattırdı

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Eşi Kadir Silsüpür, Kastamonu’da piyasa değeri 15 milyon lira olan ev ve arsalarını 5 milyon liraya satarak parayı dolandırıcılara teslim etti. Olaydan bir süre sonra gerçeklerin farkına varan aile emniyete giderek şikâyetçi oldu. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan bu yöntemin 65 yaş üstündeki insanları dolandırmada sıkça kullanılan bir yöntem olduğunu vurgulayarak, “Yaşlı bireyleri arayarak genellikle onurlarını zedeleyici bilgiler vermeye başlıyor. ‘Bu tarz bir telefon alınırsa; e-devletten adınıza açılmış dava var mı kontrol edin ve karakola gidip beni siz mi aradınız diye teyit edin” dedi.