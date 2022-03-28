Dolandırıcılar işbaşında

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1- TIRAŞ EDERKEN SOYDU

İstanbul Pendik’te kuaför dükkânı sahibi E.B. (39), 2 Mart günü işlerini bitirip sokak üzerine park ettiği otomobiline bindi. İçeride duran çantasının kurcalanmış olduğunu fark etti. Çantanın içindeki 60 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve paranın yerinde olmadığını görünce de hemen polisi arayarak hırsızlık olayını bildirdi. Dükkân içindeki kamera görüntülerine yoğunlaşan polis, dükkânda çalışan Barış Ç.’nin, E.B.’nin otomobilinin kumandasını alarak düğmesine bastığını, daha sonra da dışarı çıktığını gördü. Otomobildeki çantanın içinde bulunan 60 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı alarak tekrar dükkâna dönen Barış Ç., tıraşa devam etti. Barış Ç., Emniyet’teki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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2- İRANLI TIRNAKÇI YAKALANDI

Iraklı H.A.F., İstanbul Fatih’te sokak üzerinde aracıyla park halinde beklediği sırada yanına polis olduğunu söyleyen bir kişinin geldiğini, kimlik kontrolü ve üst araması yaptıktan sonra ayrıldığını, daha sonra 600 dolarının yerinde olmadığını fark ettiğini söyleyerek polise şikâyetçi oldu. Türkmen R.R. de yaşadığı benzer bir olay sonrası 300 dolarının çalındığını söyleyerek polise başvurdu. Peş peşe yaşanan olayların ardından Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, paraları alan kişinin İranlı Adel B. (52) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Adel B.’nin üst aramasında sahte kimlik ve para ele geçti. Adel B.’nin ‘tırnakçılık’ denilen yöntem olan el çabukluğu ile karşısındakine fark ettirmeden paraları aldığı belirlendi. Adel B., tutuklandı.

3- SAHTE SAVCI VURGUNU

İstanbul Kadıköy’de yaşayan 81 yaşındaki L.D. adlı kadını telefonla arayan bir kişi, kendisini savcı olarak tanıttı. Yaşlı kadına “Adınız bir örgüt dosyasına karışmış, sizin mal varlığınızı güvence altına almamız gerekiyor. Elinizde ne kadar ziynet eşyası varsa bize teslim edin. Biz operasyondan sonra size vereceğiz” dedi. Bu söylenenlere inanan yaşlı kadın, evinde bulunan 1.5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını poşete koydu. Daha sonra telefondaki kişinin çağırdığı parkta altınlarını eliyle teslim etti. Başından geçenleri bir yakınına anlatınca dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın polisi arayarak şikâyetçi oldu. Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceledi. Yaşlı kadını Ömer E.’nin (26) dolandırdığı belirlendi. Ömer E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.