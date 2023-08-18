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Dolandırıcı yakalandı: Yapay zekâyla Erdoğan’ı taklit etmiş

Güncelleme Tarihi:

#MİT#Yapay Zekâ#Dolandırıcı
Dolandırıcı yakalandı: Yapay zekâyla Erdoğan’ı taklit etmiş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 07:00

MİT, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sesini yapay zekâyla taklit ederek işinsanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişiyi yakalattı.

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MİT, dolandırıcının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sesini yapay zekâ uygulamalarıyla taklit etmeye çalıştığını ve yabancı uyruklu şahıslar üzerine aldığı 10’dan fazla farklı GSM hattı üzerinden işinsanlarını aradığını ortaya çıkardı. Yapılan takip neticesinde dolandırıcının kimliği ve konumu tespit edildi. Erdoğan’ın sesini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan kişi, MİT’in siber güvenlikle ilgili birimlerinin hassas çalışmaları sayesinde kısa süre içinde yakalanarak emniyet birimlerine teslim edildi. Siber suçlar kapsamında bu tür girişimlere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan yetkililer isim, ses ve kimlik sahtekârlığına karşı tedbirlerin artırılmaya devam edeceğini ifade ettiler. 

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#MİT#Yapay Zekâ#Dolandırıcı

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