×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Dolandırıcı ve ilaç kaçakçılarına operasyon: 12 gözaltı kararı

Güncelleme Tarihi:

#Operasyon#Kaçakçı#Adana
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 07:32

Adana'da nitelikli dolandırıcılık suçuna karışan ve uyuşturucu içerikli ilaçların yasa dışı ticaretini yaptığı öne sürülen 12 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte nitelikli dolandırıcılık yaptığı ve uyuşturucu içerikli ilaçların yasa dışı ticaretini yaptığı iddia edilen 12 kişiyi, teknik ve fiziki takip sonucu tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından KOM ekipleri, sabahın ilk saatlerinde operasyon için harekete geçti.

Dolandırıcı ve ilaç kaçakçılarına operasyon: 12 gözaltı kararı

Günün ilk ışıklarıyla 12 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Operasyon#Kaçakçı#Adana

BAKMADAN GEÇME!

Sandıktaki kadının kimliği 53 yılın ardından belli oldu Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

'Sandıktaki kadın'ın kimliği 53 yılın ardından belli oldu! Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

#Sandıktaki Kadın
Fazıl Say-Ece Dağıstan’dan sonra şimdi de Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan… El ele boşanmak ne anlama geliyor

Fazıl Say-Ece Dağıstan’dan sonra şimdi de Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan… El ele boşanmak ne anlama geliyor?

#El Ele Boşanmak
Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı Dyatlov Geçidinin sırrını bilim insanları çözdü

Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu! 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı? Dyatlov Geçidi'nin sırrını bilim insanları çözdü

#Dyatlov Geçidi