Dolandırıcı taksici tutuklandı

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İddiaya göre Rencourt, 5 dakikalık yolculuk için taksi şoförü Hayrettin Arğuç’a 7 bin 300 lira ücret ödedi. Yolculuk sırasında yayında olan Rencourt, videonun tamamını sosyal medyasına yükledi.

EN FAZLA 300 LİRA

Gözaltına alınan taksi şoförü Hayrettin Arğuç, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Hayrettin Arğuç, savcılığa verdiği ifadesinde, “Rencourt benden nakit para istedi. Karşılığını pos cihazı üzerinden almasını istedi. Yolcuya 100 dolar verdiğim için, pos cihazından 7 bin 300 lira çektim. Kimseyi dolandırmadım” dedi.

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, Hayrettin Arğuç’un savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, gidilen yolun 5 kilometre ve ödenecek ücretin en fazla 300 lira olduğu belirtildi.

Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Arğuç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.