Dolandırıcı taksici tutuklandı

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İstanbul’da önceki gün konser veren dünyaca ünlü müzisyen Travis Scott’un konserine gelen Amerikalı sosyal medya yayıncısı Andrew Greald Rencourt, konser sonrası gece saat 01.00 sıralarında kaldığı otele gitmek için Karaköy’den taksiye bindi. İddiaya göre Rencourt, 5 dakikalık yolculuk için taksi şoförü Hayrettin Arğuç’a 7 bin 300 lira ücret ödedi. Yolculuk sırasında yayında olan Rencourt, videonun tamamını sosyal medyasına yükledi.

EN FAZLA 300 LİRA

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin tepki çekmesi üzerine resen soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan taksi şoförü Hayrettin Arğuç, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Arğuç, ifadesinde, “Rencourt benden nakit para istedi. Karşılığını pos cihazı üzerinden almamı istedi. Yolcuya 100 dolar verdiğim için pos cihazından 7 bin 300 lira çektim. Kimseyi dolandırmadım” dedi. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, Hayrettin Arğuç’un savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, gidilen yolun 5 kilometre ve ödenecek ücretin en fazla 300 lira olduğu belirtildi. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Arğuç, ‘dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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TAKSİMETREYİ DE AÇMADI

Taksimetreyi açmayan Arğuç, yolların kapalı olduğunu öne sürerek 50 Euro talep ettiği Rencourt’tan, 5 kilometrelik yolculuğun sonunda toplamda 136 Euro’ya karşılık bir tutar tahsil etti. Savcılığın mahkemeye sevk yazısında da taksicinin dolandırıcılık kastıyla hareket ettiğine ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi.