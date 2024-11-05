Dolandırıcı kardeşler yakalandı: 22 milyon TL değerinde altınla kaçtılar

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Dükkâna gelen müşteriler, işyerinin kapalı ve boş olduğunu görünce dolandırıldıklarını anladı. İsmail K.’den haber alamayan 23 müşteri, polise başvurdu. Müşteriler, ifadelerinde altınları İsmail K.’ye tamir veya yatırım amaçlı verdiklerini, işyerine geldiklerinde dükkânın boş olduğunu gördüklerini ifade ederek şikâyetçi oldu.

Polis, İsmail K. ve ağabeyi Yalçın K.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan iki kardeşin ev ve işyerinde arama yapıldı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin adresini tespit etti. Önceki gece düzenlenen operasyonla Yalçın K. İzmir Buca’da, İsmail K. ise İstanbul’da saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.

‘İŞLERİM TERS GİTTİ BORÇLANDIM’

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İsmail K. ile ağabeyi Yalçın K., adliyeye sevk edildi. İsmail K., emniyetteki ifadesinde, “Kaçmadım. İşlerim ters gittiği için borçlandım. Bu borçlarımı ödemek için görüşme yapmak amacıyla İstanbul’a gitmiştim. Kimseyi dolandırmadım. Borçlarımı ödeyeceğim” diye konuştu.