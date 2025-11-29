Dolandırıcı hattına jet hızıyla işlem

Haberin Devamı

Paketle, banka ve finans kuruluşlarının görev ve yetkilerinin kapsamı genişletiliyor. Kendilerini “Polis, hakim ve savcı” diye tanıtarak, vatandaşları bilişim sistemleri üzerinden dolandıran şüphelilerin GSM hatları kesilecek, banka hesapları 48 saate kadar askıya alınacak. El konulan suça konu menfaatin, hesaplardan çekilen paraların suçtan zarar gören mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde sahibine iade edilecek.

SAVCININ YAZILI EMRİ

Teklife göre Türk Ceza Kanunu’nda yer alan nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında kullanıldığı tespit edilen mobil haberleşme hattının bağlantısı, yürütülen soruşturma kapsamında hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısının yazılı emri üzerine mobil haberleşme hizmeti sunan işletmeci tarafından kesilecek.

HÂKİM ONAYINA SUNULACAK

Hâkim kararı olmaksızın yapılan işlem, 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulacak. Hâkim, kararını bağlantının kesilmesinden itibaren 48 saat içinde açıklayacak. Aksi durumda bağlantının kesilmesi tedbiri kendiliğinden kalkacak. Bu hüküm uyarınca verilen karara veya yazılı emre rağmen ilgili hattın haberleşmesinin kesilmemesi halinde cumhuriyet savcısı tarafından işletmeciye 50 bin liradan 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.

BELGE BİLGİ GÖNDERMEYEN

Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında savcı, hâkim veya mahkeme tarafından işletmecilerden istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde fiziki veya elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olacak. İstenilen bilgi veya belgenin gönderilmemesi veya eksik gönderilmesi halinde Cumhuriyet savcısı tarafından işletmeciye 50 bin liradan 300 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

HATLARA BİYOMETRİK DOĞRULAMA

Elektronik ödeme kuruluşları biyometrik yöntemlerle (fotoğraf, yüz tanıma veya parmak izi) ya da elektronik kimlik doğrulama kabiliyetini haiz kimlik (çipli kimlik) belgeleriyle doğrulamadan hesap açamayacak. GSM hattı aboneliği ancak elektronik kimlik doğrulama kabiliyetini haiz kimlik belgeleriyle (çipli kimlik) yapılabilecek. İşletmeci; ilgili kanunlarında resmi kimlik belgesi hükmünde olsa bile, elektronik kimlik doğrulama kabiliyetini haiz olmayan kimlik belgeleriyle abonelik kaydı yapamayacak. Abonelik kaydı için kişinin kimliği, kimlik belgesi ve yüz veya parmak izi özetine ilişkin biyometrik veriler ya da kimliği doğrulayıcı şifre vasıtasıyla teyit edilecek.

YABANCILARIN ABONELİĞİ

Teklifle abonelik kaydı yapılan yabancı kişinin kimliği, yüz veya parmak izine ilişkin biyometrik verileriyle Göç İdaresi Başkanlığı üzerinden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) vasıtasıyla teyit edilecek.

TEYİT EDİLMEYEN HATLAR

İşletmeci, 3 ayda bir tüm abonelerin ölüm veya tüzel kişiliğin sona ermesi gibi hallerle aktifliğinin sona erip ermediğini ilgili resmi makamlardan teyit etmekle yükümlü olacak. Teyit edemediği abonelere ait hatların elektronik haberleşme şebekesiyle bağlantısını kesecek. İşletmeci, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen sınırdan fazla abonelik kaydı yapamayacak.

1 MİLYONLUK CEZA

BTK, işletmecinin faaliyete yeni başlamış olması veya ilgili takvim yılına ilişkin net satışlarının belli olmaması hallerinde ihlalin niteliği, ihlal neticesinde herhangi bir ekonomik kazanç elde edilip edilmemesi, iyi niyet ve gönüllü bildirim gibi ölçütleri de dikkate alarak önceden belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde 1000 liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası ile kanunda belirtilen diğer idari yaptırımları uygulamaya yetkili olacak.

BİLİŞİM SUÇLARINDA YENİ DÖNEM

Kişilik haklarına saldırı önlemi m TEKLİFLE, yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi amacıyla sulh ceza hâkimliğine başvurulabilecek. Sulh ceza, ayrıntılı bir inceleme yapılmasına gerek olmaksızın ihlalin ilk bakışta anlaşılabildiği hallerde 24 saat içinde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilecek. Verilen kararların gereğini yerine getirmeyen erişim sağlayıcılar ile ilgili içerik ve yer sağlayıcının sorumluları 1000 günden 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak