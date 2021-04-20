Dolandırıcı 'evlilik çetesi'nin elebaşları yakalandı! Yöntemleri şeytanın aklına gelmez

Beyağaç ilçesinde yaşayan V.Ş. ve Kale ilçesinde yaşayan H.Y.’yi evlenme vaadiyle kandırıp toplam 30 bin lira para ve bir miktar ziynet eşyasını alıp kaçan, aralarında kadınların da bulunduğu dolandırıcılık çetesine yönelik jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptığı 3 aylık araştırmanın ardından şüphelilerin kimliklerini ve bulundukları yeri tespit etti. Şüphelilerin adreslerinin belirlenmesinin ardından geçen cuma günü Denizli, Muğla ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda kadın şüpheliler M.Y. (42), H.Ç. (44), Ö.K. (23) ile erkek şüpheliler Ö.Ç. (45), H.Y. (65) yakalanarak gözaltına alındı. M.Y., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



Operasyonu derinleştiren ekipler, bu sabah Denizli ve Muğla’da düzenledikleri operasyonlarla şebeke lideri olduğu öne sürülen H.H. (43) ve A.F.’yi (42) yakalayarak gözaltına alındı. Çetenin faaliyetlerini organize ettikleri belirlenen H.H. ve A.F., işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



İFADELERİNDE DOLANDIRMA YÖNTEMLERİNİ İTİRAF ETTİLER



Dolandırıcılık üyelerinin ifadeleri ile çalışma yöntemleri de belirlendi. Öncelikle kandırdıkları kişinin evine gittiklerinde, bir kadını evde bıraktıkları, evliliğe aracılık ettikleri için bir miktar para alıp evden ayrıldıkları belirtildi. Daha sonra evde kalan kadının bir bahane üretip evlenme vaadiyle kandırılan kişiyi evden gönderdiği, para ve altınları alıp kaçtığını söyledikleri belirtildi.

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