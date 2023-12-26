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Dolandırıcı bu sefer 20 yıllık iş arkadaşı

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#Tekstil#İşçi#İstanbul
Dolandırıcı bu sefer 20 yıllık iş arkadaşı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 07:00

Tekstil atölyesinde işçi olarak çalışan Hülya Yıldırım, 20 yıllık iş arkadaşı M.R.B. tarafından kâr vaadiyle 280 bin lira dolandırıldığını öne sürdü. Yıldırım, “30 kişi toplam 6 milyon liraya yakın dolandırıldık” dedi.

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Son günlerde yaşanan kâr payı vaadiyle dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Fatih’te tekstil atölyesinde işçi olarak çalışan Hülya Yıldırım, 20 yıllık iş arkadaşı M.R.B. tarafından kâr vaadiyle 280 bin lira dolandırdığını iddia etti. Eylül ayında 30 kişiyi yaklaşık 6 milyon lira dolandırdığı öne sürülen M.R.B., yakın çevresine “Bana miras kaldı. Zengin oldum ve altın işine giriyorum. Size de kâr payı vereyim, daha çok kazanalım” dedi. Bu şekilde güven kazanan M.R.B., ilk aylarda birçok kişiden aldığı paraları faiziyle geri ödedi. Üç ay sonra ise “Köyüme mirasımı almaya gidiyorum” diyerek ortadan kayboldu. 30 mağdurdan 15’i ise şikâyette bulundu.

‘BEN NE YAPTIM’

Mağdurların şikâyette bulunduğunu öğrenen ve bir mesajlaşma uygulaması üzerinden Hülya Yıldırım’a ses kaydı gönderen M.R.B., “Bu hâllere düştük. İlk başlarda ne güzel her şeyi ödüyordum. O iş, bu iş, altın işi hepsi yalan. Gidip birinden alıyordum, satıyordum. Oradan aldığımla başkasının parasını çıkartıyordum. Başkalarının üzerine çektiğim paralarla döndürmeye çalışıyordum. Bu para nasıl ödenecek diye soruyorsunuz. Sizin paralar yine az miktarda. Başkasının miktarı 3 milyona dayanıyor. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Benim bir canım var. Borcunuz borç, ödeyeceğim diyorum. Sen bilirsin, durmak istemiyorsan git şikâyet et nereye istiyorsan, hodri meydan. Televizyona mı çıkıyorsun, ne yapıyorsan yap. Ben ne yaptım?” dedi.

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‘HESAPLARIMI BOŞALTTI’

Yıldırım ise “Daha çok kazanalım diyerek, bana başka bir bankadan kart çıkarttı. Üçüncü ayda zaten bütün hesaplarımı boşalttı. Tekstile her gün tomar tomar parayla gelirdi. Bu şekilde bize hep güven verdi. 30 kişi toplam 6 milyon liraya yakın dolandırıldık” diye konuştu.

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#Tekstil#İşçi#İstanbul

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