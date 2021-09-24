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Dolandıran aşk

#Hüseyin Çınar#Dolandırıcılık#Aslıhan B
Dolandıran aşk

Oto galerici Hüseyin Çınar, doktor sözlüsü tarafından tuzağa düşürüldüğünü, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin de aralarında bulunduğu 5 kişi tarafından darp edilerek tehdit ve silah zoruyla 260 bin liralık senet imzalattırdıklarını iddia etti.

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Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR / DHA- İSTANBUL Beyoğlu’nda oto galericilik yapan Hüseyin Çınar (34), yaklaşık 7 ay önce sosyal medya aracılığıyla Pendik’te bir hastanenin kulak burun boğaz servisinde çalışan asistan doktor Aslıhan B. (28) ile tanıştı. Arkadaşlıklarını ilerleten Çınar ile Aslıhan B., bir süre sonra sevgili oldu. Evlenme kararı alarak sözlenen sevgililer, Pendik'te ev tutarak birlikte yaşamaya başladı.

Aslıhan B., bir süre sonra kendisinin ve ailesine ait şirketin borçları olduğunu, bunu ödeyemezse evlenmelerinin gecikeceğini belirterek sözlüsünden para istedi. 350 bin liralık haciz belgesi gösteren sözlüsüne inanan Çınar, tanıdıklarından da borç alarak toparladığı 280 bin lirayı Aslıhan B.'ye verdi. Ekonomik durumu kötü olduğu öğrenilen Aslıhan B., ilerleyen zamanlarda da sözlüsünden para istemeye devam etti. Kredi kartlarının borçlarını Çınar'a ödeten Aslıhan B., öğrenci kardeşinin masrafları ile tatil parasını da ödettirdi.

‘ÖLDÜRÜCÜ İĞNE YAPACAĞINI SÖYLEDİ’

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Geçen hafta çarşamba günü sevgilisiyle birlikte eve 5 kişinin geldiğini anlatan Hüseyin Çınar, şöyle konuştu: “Bana bazı evrak ve kâğıtlar imzalattılar. Beni dövmeye başladılar. Vücudumda morluklar var. Bununla ilgili darp raporu aldım. Kafama sıkıp faili meçhul kalabileceğini, Emniyet’te de adıma birtakım çalışmalar yaparak her türlü suça alet edebileceklerini söylediler. Ailemden kalan mülkümü satmamı ve satarak zorla imzalattırdıkları senetlerin borçlarını ödememi istediler. 260 bin lirayı bulan 2 ayrı senet imzalattılar. İkinci senet 70 bin liraydı. Kendini polis olarak tanıtan kişi ‘Bu da bizim buraya gelme masrafımız’ dedi. Kafama silah dayayarak, bu senedi de imzalattılar. Eski sevgilim Aslıhan B. ise bana bir iğne hazırladığını, bu iğneyi bana yaptıklarında kalp krizinden ölebileceğimi, raporlara bu şekilde geçireceklerini söylediler. Sonra beni yaka paça dışarı attılar.”

Köpeği, cep telefonu, saati ve cüzdanındaki parası da gasp edilen Hüseyin Çınar, eski sözlüsü ile kendisini darbederek zorla senet imzalatıp gaspetiklerini iddia ettiği kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

İDDİALARI REDDETTİ

Öte yandan Aslıhan B. iddiaları yalanlayarak reddetti. Aslıhan B., karşı taraftan şikâyetçi olacaklarını belirtti.

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#Hüseyin Çınar#Dolandırıcılık#Aslıhan B