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Dolabı çektiler, 31 yıllık firariyle göz göze geldiler: Silivri'deki gizli bölme baskını kamerada

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#Silivri Baskını#Gizli Bölme#31 Yıllık Firari
Dolabı çektiler, 31 yıllık firariyle göz göze geldiler: Silivrideki gizli bölme baskını kamerada
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 12:03

Asayiş Şube ekiplerinin Silivri'de bir eve düzenlediği baskında, 13 ayrı suç dosyasından aranan F.D.'nin kaçış planı bozuldu. Polisten gizlenmek amacıyla özel mekanizmalı dolap yaptıran firari hükümlü, saklandığı gizli bölmede kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderilmek üzere adliyeye çıkarıldı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Dolabı çektiler, 31 yıllık firariyle göz göze geldiler: Silivrideki gizli bölme baskını kamerada

Çalışmalar kapsamında, hakkında 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D.'nin Silivri'de bir evde saklandığı belirlendi.

Dolabı çektiler, 31 yıllık firariyle göz göze geldiler: Silivrideki gizli bölme baskını kamerada

Polis ekipleri eve düzenledikleri baskında ilk etapta F.D.'yi bulamadı. Evde yapılan incelemede, bir dolabın arkasında gizli bölme olduğu tespit edildi. Dolabı yerinden çeken polis ekipleri, aradıkları F.D. ile karşılaştı. Firari hükümlünün, polisten saklanmak amacıyla dolabı özel olarak yaptırdığı belirlendi.

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Dolabı çektiler, 31 yıllık firariyle göz göze geldiler: Silivrideki gizli bölme baskını kamerada

13 AYRI DOSYADAN ARANIYORDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne götürülen F.D. hakkında dolandırıcılık ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 13 ayrı dosyadan arandığı belirlendi. Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan F.D., adliyeye sevk edildi.

Dolabı çektiler, 31 yıllık firariyle göz göze geldiler: Silivrideki gizli bölme baskını kamerada

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#Silivri Baskını#Gizli Bölme#31 Yıllık Firari

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