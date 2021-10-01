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Dokuz yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunmuştu... Cezası belli oldu

#Van#Çocuk#Cinsel İstismar
Dokuz yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunmuştu... Cezası belli oldu

Van’da, 2 yıl önce cadde üzerinde su satan yabancı uyruklu 9 yaşındaki B.H.,’ye cinsel istismarda bulunan H.B., yargılandığı Van 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Van’da 2019 yılının Kasım ayında, 2 Nisan Caddesi üzerinde su satan yabancı uyruklu kız çocuğu B.H.’nin kandırılarak metruk binada cebir ve tehditle nitelikli cinsel istismara uğramasıyla ilgili davanın karar duruşması görüldü.

Van 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık H.B., tutuklu olduğu Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS ile katılarak üzerine atılı suçlamayı reddetti. Mahkeme heyeti, sanık H.B.’nin hükmen tutuklanmasına karar vererek, ’cebir ve tehditle çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

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#Van#Çocuk#Cinsel İstismar