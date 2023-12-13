Dokuz dakikalık ifadeyle yırtmış

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Trafik polisleri kazada kendisini kusurlu bulmadığı için, ‘taksirle yaralama’ olayı nedeniyle ifadesine başvurulmak üzere Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi’ne götürüldü. Tutanaklara göre Mohammed Hassan Shekh Mohamud saat 17.20’de avukatını aradı ve 10 dakika görüşme yaptı. Saat 17.30’da başlayan ifade alma işlemi saat 17.39’da, yani 9 dakikada bitti. Mohamud’un ifade tutanağında yer alan kimlik bilgileri bölümünde mesleği ‘kargo’ olarak belirtilirken, aylık gelir kısmına ise herhangi bir şey yazılmadı. Türkiye’deki adres, telefon numarası ve oturma izni numarası ile yüksekokul (lisans) mezunu ve evli olduğu bilgisi de kimlik bilgileri bölümünde yer aldı. Mohammed Hassan Shekh Mohamud ifadesinde motosikletliyi suçladı.

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Yunus Emre Göçer

Mohamud’un ifadesinin tamamlanmasından 22 dakika sonra, saat 18.01’de serbest bırakılma tutanağı düzenlendi. Serbest bırakılma tutanağında ise mesleği esnaf olarak belirtildi.