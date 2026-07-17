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Dokunulmazlık fezlekeleri TBMM’de

Güncelleme Tarihi:

#Özgür Özel#TBMM#CHP
Dokunulmazlık fezlekeleri TBMM’de
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 18:42

3’ü Özgür Özel’e ait olmak üzere 9 dosya Meclis Başkanlığı’na gönderildi.

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Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Karma Komisyona, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları sunuldu.

CHP Grup Başkanı Özel hakkında daha önce Komisyona sevk edilmiş 3 dosya bulunuyor.

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#Özgür Özel#TBMM#CHP

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