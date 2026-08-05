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Dokunulmazlığının kalkması istendi

Güncelleme Tarihi:

#Dokunulmazlık#Yeni Parti#Özgür Özel
Dokunulmazlığının kalkması istendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 07:00

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı, Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında ‘zincirleme şekilde rüşvet almak’ suçlamasıyla yürütülen soruşturmaların tamamlandığını açıkladı.

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Başsavcılık, her iki milletvekili hakkında da dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığı’na gönderildiğini duyurdu.

 

 

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#Dokunulmazlık#Yeni Parti#Özgür Özel

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