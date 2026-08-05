Dokunulmazlığının kalkması istendi

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Başsavcılık, her iki milletvekili hakkında da dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığı’na gönderildiğini duyurdu.