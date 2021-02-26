‘Dokunulmazlığın kalkmasını doğru bulmuyoruz’

“Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması, milletin özgür ve hür sesinin ortadan kaldırılması demektir. Milletin sesi olan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını bugünkü aşamada doğru bulmuyoruz. Bu fezlekeler Karma Komisyon’a gönderiliyor. Direkt terörle ilişkili konular, fezleke olarak geldiği zaman arkadaşlarımız Karma Komisyon’da inceleyecekler.

(Sağlık Bakanı’nın cenaze özrü) Asıl özür dilemesi gereken Genel Başkanı.”