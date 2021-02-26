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ANKARA
Haber Giriş: 26.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Dokunulmazlığın kalkmasını doğru bulmuyoruz’

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‘Dokunulmazlığın kalkmasını doğru bulmuyoruz’
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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’ye gelen fezlekelerle ilgili basın toplantısında şöyle dedi:

“Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması, milletin özgür ve hür sesinin ortadan kaldırılması demektir. Milletin sesi olan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını bugünkü aşamada doğru bulmuyoruz. Bu fezlekeler Karma Komisyon’a gönderiliyor. Direkt terörle ilişkili konular, fezleke olarak geldiği zaman arkadaşlarımız Karma Komisyon’da inceleyecekler.

(Sağlık Bakanı’nın cenaze özrü) Asıl özür dilemesi gereken Genel Başkanı.”

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