Dokunmayın takıp çıkarmayın

KORONAVİRÜS salgını sırasında tartışılan konulardan bir tanesi de maske ve eldiven kullanımı oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Güray Demir, konu hakkında şu uyarılarda bulundu:

YÜZE DOĞRU OTURMALI: “Elimde basit bir cerrahi maske var diyelim. Öncelikle maskeyi yüzümüze doğru oturtmamız gerekiyor. Maskenin yukarıdan ve yanlardan hava almaması gerekiyor. Maskenin ön yüzünde küçük hava kanalları var. Bunların büyüklüğüne bağlı olarak ortamdaki partiküller maskenin ön yüzüne yapışır ve sizin solunum yolunuza girmez. Bundan dolayı tıbbi bir maske olmalı.

KUMAŞ KORUMAZ: Kumaştan yapılmış ve kumaş açıklığının ne olduğunu bilmediğimiz ürünler sizi korumaz.

ÖMRÜ 3 SAAT: Kullanım ömrü basit maskelerde 3 saat ile sınırlıdır. N95, N97 gibi daha özellikli maskelerde ise 6 ila 8 saate kadar korur. Bu süre sonucunda maskeler koruyucu özelliğini kaybederler. Bundan sonra, bunun kullanılmaya devam edilmesi üstünde biriken virüs parçacıklarını sizin daha kolay almanıza neden olur.

POŞETE KOYUP ATIN: Eğer maske kullanırken sürekli dokunursanız, sürekli takıp çıkarırsanız sizi korumaktan çok daha kolay enfekte olmanıza neden olur. Market gibi riskli ortamlarda maske kullanabilirsiniz ama ortama girdiğiniz zaman maskeyi takmanız ve çıktıktan sonra da bir poşete koyarak ve poşetin ağzını bağlayarak çöpe atmanız gereklidir. Normal çöp gibi atılamaz çünkü tıbbi atık niteliğindedir.”

‘ELDİVENDE VİRÜS KOLAY TUTUNUR’

Doç. Dr. Demir, eldivenin yanlış kullanımının da korumaktan öte bulaştırıcılığı arttırdığına dikkat çekti: “Eldiveni çok uzun süre elinizde tutuyor, eldivenle her yere dokunuyor ve onu yıkamadan yüzünüze, maskenize değdiriyorsunuz. Elde virüs partiküllerinin tutunma olasılığı plastik yüzeylerden daha düşüktür. O nedenle yanlış kullanımı sizi korumaktan öte enfekte olmanıza neden olur.”