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Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/ GEBZE(Kocaeli),(DHA)
Haber Giriş: 21.08.2020 - 15:39 | Son Güncelleme:

Döküm fabrikasının fırınlarında çıkan yangın korkuttu

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Döküm fabrikasının fırınlarında çıkan yangın korkuttu
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KOCAELİ’nin Gebze ilçesindeki bir döküm fabrikasının fırınlarında çıkan yangın korkuya sebep oldu. İtfaiye yangını kısa sürede söndürdü.

Olay, Gebze Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu yanındaki bir döküm fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın yüksek ısıda çalışan döküm fırınlarında yangın çıkması üzerine bina boşaltılarak itfaiyeye haber verildi. Fabrikaya gelen itfaiye ekipleri yanan fırına müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri fırınlarda yangın çıkması ihtimaline karşın uzun süre soğutma çalışması yaptı. Dumandan etkilenen bazı işçilere fabrikaya gelen ambulansta tedavi uygulandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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