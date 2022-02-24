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Doku ailesinin gözaltına alındığı iddiasına Emniyet'ten yalanlama

#Gülistan Doku#Ankara Emniyet Müdürlüğü#Gözaltı
Doku ailesinin gözaltına alındığı iddiasına Emniyetten yalanlama

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2 yıl önce kaybolan Gülistan Doku ile ilgili "Doku ailesinin gözaltına alınması kesinlikle söz konusu değildir. Provokatif amaçlı bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemelidir" denildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2 yıl önce kaybolan Gülistan Doku ile ilgili ortaya atılan iddialar üzerine basın açıklaması yayımladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yayımlanan açıklamada "5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun anne, baba ve kız kardeşi 23 Şubat 2022 günü saat 14.40 sıralarında Adalet Bakanlığı önüne gelmiş, daha sonra 25 kişilik bir grubun, Doku ailesine sözde destek vermek üzere Bakanlık önüne gelmesi ile olay kitlesel eyleme dönüştürülmeye çalışılmıştır. Bunun üzerine ailenin, kaldığı otele dönmesi sağlanmıştır. Bu süreçte Doku ailesinin gözaltına alınması kesinlikle söz konusu değildir. Provokatif amaçlı bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemelidir" denildi.

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