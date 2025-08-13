Doktorun şüpheli ölümü

Haberin Devamı

İSTANBUL Bakırköy’deki özel bir hastanede acil tıp uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen’den (35) meslektaşları haber alamadı. Durumdan şüphelenen meslektaşları, önceki gün 13.00 sıralarında 4. Levent’e Bağdigen’in oturduğu rezidansa gitti. Kapının açılmaması üzerine polise ihbarda bulunuldu. Çilingir yardımıyla polisle daireye giren meslektaşları, Bağdigen’i kolunda serum takılı halde yatak odasında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Sedanur Bağdigen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bağdigen’in cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cumhuriyet savcısı şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Sedanur Bağdigen’in ölüm haberini alan meslektaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Bağdigen’in bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı’nın doktorluğunu yaptığı öğrenildi. Acil Tıp Uzmanı Doktor Sedanur Bağdigen’in ölümü sonrası Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) de taziye açıklaması yaptı.

‘ARTIK DAYANAMIYORUM’

Sedanur Bağdigen’in, bir kâğıda elyazısıyla not yazdığı ortaya çıktı. Banka hesabındaki paraları kardeşine bıraktığını belirten Bağdigen’in notta, “Daha önce intihar edecektim. Farklı sebeplerden dolayı intiharımı erteledim. Artık dayanamıyorum, kimse suçlu değildir” yazdığı öğrenildi. Not incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.