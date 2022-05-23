Doktorun ölüm kalım savaşı

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İstanbul Sancaktepe İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi’nde dahiliye uzmanı Dr. Güngör Sitar’ın (41), 25 Mart’ta çalıştığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin (EAH) ek binasındaki mesaisine giderken aniden göğsü ağrımaya başladı. Tecrübeli hekim, kalp krizi geçirdiğini anlayıp yolunu değiştirdi ve aracıyla ana binanın aciline gitti. Güvenlik görevlilerinin dikkatini çekebilmek için kullandığı aracı ambulans giriş yolunun ortasına park etti, aracından indi, ancak birkaç adım sonra yere yığıldı.

BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Yardıma koşan güvenlik görevlilerine, “Burada hekimim, sanırım kalp krizi geçiriyorum” diyebildi ve birkaç saniye sonra bilincini kaybetti. Acil kırmızı alanda kalp masajına başlandı ve o şekilde anjiyo ünitesine nakledildi. Burada pıhtı sonucu tıkanan damarına stent takıldı, yoğun bakıma alındı. Bu kez takılan stent pıhtı ile tıkandı ve kalbi yine durdu. Anestezi doktoru, sedyeye çıkıp kalp masajı yapmaya başladı ve genç hekim o şekilde ameliyathaneye götürüldü.

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2 SAATLİK KALP MASAJI

Toplamda 2 saat süren kalp masajı ile beyninin oksijensiz kalarak hasar görmesi engellenen Dr. Sitar, son çare yapay kalp akciğer cihazı ECMO’ya bağlandı. O anda kalp ritmi alınınca, acilen bypass ameliyatına başlandı. 2 saat süren kalp masajı sonrası, üstelik çalışan kalbe, ECMO altında bypass ameliyatı yapıldı. Dr. Sitar’ın pıhtıya bağlı yüksek doz kan sulandırıcı kullanılmak zorunda kalındığı için aşırı kanaması oldu. 12 saat içinde vücudundaki tüm kan 2 kez değiştirilmek zorunda kalındı. Toplamda 100 ünite kan verilen Dr. Sitar, 1 buçuk ay süren tedavisinin ardından mucizevi bir şekilde hiçbir hasar kalmadan sağlığına kavuştu.

'KENDİM GİBİ VAKA GÖRMEDİM'

Yaşadıklarını anlatan Dr. Güngör Sitar, “Mesaime gidebilmek için o sabah evden çıktım. Ek hizmet binamızdaydı o günkü mesaim. Ama yolda göğüs ağrısı hissettim. Yönümü değiştirip bizim acil servise döndüm. Hatta güvenliklerin dikkatini çekebilmek için arabayı yolun ortasında bıraktım. ‘Galiba kalp krizi geçiriyorum’ deyip, 4 adım attıktan sonra bilincimi kaybetmişim. Hemen kalp masajına başlamışlar acilde. Toplamda 100 üniteye yakın kan ürünü almışım. Mucizevi bir şekilde hayatta kaldım. Uzun yıllardır hekim olarak çalışıyorum, gördüğüm en ağır kalp krizi vakası oldum” dedi.





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Kalp krizi geçirdiği gün, İlhan Varank EAH’deki son mesai haftası olduğunu da anlatan Dr. Sitar, başka bir iş teklifi aldığı için ayrılma dilekçesi verdiğini ancak yaşadığı bu tecrübeden sonra onu hayata döndüren ekip arkadaşlarıyla kalacağını belirtti. Hiçbir sağlık sorunu olmadığını sözlerine ekleyen Dr. Sitar, bu kadar ağır bir kalp krizinin altında yatan asıl nedenin pıhtı olması nedeniyle krizden 1 buçuk ay önce geçirdiği COVID hastalığının buna neden olduğuna dair kafasında soru işaretleri oluştuğunu da ekledi.

'UYANANA KADAR ENDİŞE İÇİNDE BEKLEDİK'

Dr. Sitar’ın yoğun bakım sürecinde, bir an olsun başından ayrılmayan Anestezi ve Reanimasyon Bölümü’nden arkadaşı Doç. Dr. Esra Adıyeke ise “10 hastada göreceğimiz tüm komplikasyonları tek bir vakada görmüş olduk. 2 saatlik kalp masajı yaptığımız için, beyni oksijensiz kaldı mı endişesini çok yaşadım. Uyanana kadar çok endişeli bir bekleyişimiz vardı. En sonunda ‘Güngör benim için gülümser misin?’ dedim ve bana gülümsediğinde, ‘Evet artık arkadaşım hipoksik (oksijensiz) kalmamış diyebildim ve rahatladım” dedi. Doç. Dr. Murat Uğur ise “Güngör uyandıktan sonra yoğun bakımdayken ona verdiğimiz bir söz vardı. ‘Trabzonspor’un şampiyonluğunda serviste olacaksın ve maçı serviste izleyeceksin’ demiştik. Çok şükür bunu da başardık” diye konuştu.