Doktorun boş yoğun bakım sevinci: 'Oh be'

Kasım ayı sonunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yüzde 76.9 olarak açıkladığı yoğun bakım doluluk oranı yüzde 50’nin altına gerilemiş durumda. Kocaeli’deki Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Yoğun Bakım Hekimi Deniz Heppekcan’ın sosyal medyada ‘Oh be’ diyerek paylaştığı boş yoğun bakım ünitesi fotoğrafı da bu düşüşü kanıtlar nitelikte. Genç doktorun fotoğrafı çok sayıda beğeni alırken uzmanlar, düşen vaka sayısı ve yoğun bakım doluluk oranlarının vatandaşları rehavete sürüklememesi gerektiğini belirtiyor. Uzmanlara göre temizlik, maske ve mesafe önlemlerinde gevşeme olması durumunda karanlık günlere dönüş çok kısa olabilir.