'Doktorum' diyerek girdiği evde 84 yaşındaki felçli kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! Tahliye edildi

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Olay, 2023 Haziran ayında, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Felçli ve yalnız yaşayan N.T., iddiaya göre; kulakları işitmediği ve yürümekte zorlandığı için bayram ziyaretine gelecek misafirler için evinin kapısını yarı açık bıraktı. Durumu fark eden Serkan T., eve girip odasına geldiği kadına kendini doktor olarak tanıtıp, "Seni muayene edeceğim" dedi. Serkan T., iddiaya göre sözlerine inanan felçli kadına, muayene etme bahanesiyle kıyafetlerini çıkartıp, cinsel saldırıda bulundu.

DİRENEN KADINA TOKAT ATTI

Kendisine tepki göstererek direnen kadının ağzını kapatıp, tokat atan şüpheli, para istediği N.T.'den olumsuz yanıt alınca, evindeki çekmeceleri ve dolapları karıştırdı. Kadının bağırmasıyla korkan Serkan T. kaçarken, N.T. telefonla aradığı yakınlarının yardımı ile polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis tarafından yakalanan, birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli tutuklanırken, N.T. olaydan 15 gün sonra beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

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3 SUÇTAN İDDİANAME

'Cinsel saldırı', 'Basit yaralama', 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından hakkında iddianame hazırlanan Serkan T., savcılık sorgusunda, bayramlaşmak için evlerin kapı zillerini çaldığı sırada, kapısı açık olan evden ses geldiğini ve N.T.'nin kendisini eve davet ettiğini iddia edip, "Eve girdiğimde 70 yaşlarında bir kadının yalnız oturduğunu gördüm. Bu kadın bana yürümekte zorluk çektiğini söyledi ve beni içeriye buyur etti. Ben de kadına 'Hasta mısın, ben doktorum, seni muayene edeceğim' dedim ve dışarıdan görünmemek için perdeleri kapattım" dedi.

'TOKAT ATIP, YÜZÜNÜ ÖPTÜM'

Serkan T., psikolojik tedavisi için kullandığı ilaçların parasını bulmak için hırsızlık amacıyla eve girdiğini iddia ederek, "'Seni muayene edeceğim' dedim ve altında bulunan şalvarını çıkardım. Bana, 'Ne yapıyorsun' dediğinde, 'Seni muayene ediyorum' dedim. Kadına tokat attım, ellerim ile bacaklarını okşadım, yüzünü öptüm. Ona sarılarak, bağırmaması için ağzını elimle kapadım. Ancak kendi kıyafetlerimi hiç çıkarmadım. Kadın bana bağırmaya devam edince ben de 'Bağırma, paran var mı' diye sordum. Bana kurbanlık aldığını ve parası olmadığını söyledi. O esnada evdeki çekmeceleri aradım. Para bulamayınca evden kaçtım" diye konuştu.

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2 SUÇTAN CEZA ALDI, İSTİNAF KARARI BOZDU

Orhangazi Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'Cinsel saldırı' suçundan 7 yıl, 'Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan da 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Serkan T., 'Basit yaralama' suçundan beraat etti. İstinaf mahkemesi, sanık duruşmalara Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı için kararı bozdu.

Karanın ardından yeniden hakim karşısına çıkan tutuklu sanık, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, kapısı açık olan evden ses geldiğini ve N.T.'nin kendisini eve davet ettiğini, psikolojik tedavisi için kullandığı ilaçların parasını bulmak için hırsızlık amacıyla eve girdiğini iddia etti. Kararını açıklayan mahkeme, Serkan T.'yi, 'Cinsel saldırı' suçundan 10 yıl 6 ay, 'Hırsızlık' suçundan 4 yıl, 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 9 ay olmak üzere toplam 15 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, ‘Kasten yaralama' suçundan beraatine karar verdiği tutuklu sanığı, adli kontrol şartıyla tahliye etti.