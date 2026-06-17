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'Doktorum' diyen kadından akılalmaz sözler: 'Sapıksın sen' dedi, otomobilini aşağıladı

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#Trafik Tartışması#Doktor#Taciz Suçlaması
Doktorum diyen kadından akılalmaz sözler: Sapıksın sen dedi, otomobilini aşağıladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 11:35

Adana'da 2 sürücünün trafikte tartıştığı anlar, cep telefonu ile görüntülendi. Doktor olduğunu söyleyen kadın sürücü, kendisini cep telefonu ile kaydeden adamı tacizci olmakla suçlayıp otomobilini aşağıladı.

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Olay, önceki gün Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı’nda meydana geldi. Trafikte kadın ve erkek sürücü arasında tartışma çıktı. Erkek sürücü, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Doktorum diyen kadından akılalmaz sözler: Sapıksın sen dedi, otomobilini aşağıladı

Kadın sürücü, doktor olduğunu iddia edip, karşı tarafa küfrederken; erkek sürücünün kaydettiği görüntüler sosyal medyada yer aldı.

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Doktorum diyen kadından akılalmaz sözler: Sapıksın sen dedi, otomobilini aşağıladı

 

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#Trafik Tartışması#Doktor#Taciz Suçlaması

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