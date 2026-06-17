'Doktorum' diyen kadından akılalmaz sözler: 'Sapıksın sen' dedi, otomobilini aşağıladı

DHA
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 11:35
Adana'da 2 sürücünün trafikte tartıştığı anlar, cep telefonu ile görüntülendi. Doktor olduğunu söyleyen kadın sürücü, kendisini cep telefonu ile kaydeden adamı tacizci olmakla suçlayıp otomobilini aşağıladı.
Olay, önceki gün Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı’nda meydana geldi. Trafikte kadın ve erkek sürücü arasında tartışma çıktı. Erkek sürücü, bu anları cep telefonuyla kaydetti.
Kadın sürücü, doktor olduğunu iddia edip, karşı tarafa küfrederken; erkek sürücünün kaydettiği görüntüler sosyal medyada yer aldı.
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