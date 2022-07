Doktoru katletti

Haberin Devamı

Konya’daki Yunak Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay (39), belinden rahatsız olduğunu belirterek işyerinden izin aldı. Amirlerine çalıştığı hastanede ortopedi servisi olmadığı için Akşehir Devlet Hastanesi’ne gideceğini söyleyen Akçay, dün 14.30 sıralarında Konya Şehir Hastanesi’ne gitti.

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Kardiyoloji Kliniği’nin yolunu tutan Akçay, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya’ya (47) tabancayla peş peşe ateş etti, ardından silahı başına dayayıp tetiği çekti. Karakaya ve Akçay, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesleri üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Poliklinikteki doktorlar Dr. Karakaya ile Akçay’a müdahale ederken, saldırının yaşandığı odada eşyaların dağıldığı görüldü. Ameliyata alınan saldırgan ile doktor kurtarılamadı. Akçay’ın kullandığı tabancanın, kendi adına taşıma ruhsatlı olduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

ANNESİNİN DOKTORU

Hacı Mehmet Akçay’ın annesi Kezban Akçay’ın (58) 7 Haziran günü geçirdiği kalp krizi sonucu Yunak Devlet Hastanesi’nden sevkle Konya Şehir Hastanesi’ne getirildiği, burada Uzm. Dr. Ekrem Karakaya’nın anjiyo yaptığı, bir gün sonra da yaşamını yitirdiği öğrenildi. Akçay’ın, doktor Karakaya’yı annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için öldürdüğü öne sürüldü.

Kayseri Develi’de doğan Uzm. Dr. Ekrem Karakaya, 1999’da Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 7 ve 8 yaşlarında iki kız çocuğu olan Dr. Karakaya’nın cenazesi memleketi Kayseri’ye uğurlandı.

2 GÜN İŞ BIRAKACAKLAR

Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya’nın katledilmesinin ardından hekimler ve sağlık çalışanları Konya Şehir Hastanesi önünde toplanarak meslektaşlarına saldırıyı protesto etti. HEKİM-SEN İl Temsilcisi Özlem Dallıgül, “Her gün hayat kurtarmak için geldiğimiz hastaneler, mezarımız oluyor. Bizler 7- 8 Temmuz’da yastayız. Tüm yurtta iş bırakma kararı alınmıştır. Talep ettiğimiz önlemler alınmazsa, alınana kadar gerekirse süresiz eylem kararı planlanacaktır” diye konuştu.

Haberin Devamı

ANKARA’DAN TEPKİLER

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Twitter’dan “Sağlık çalışanlarının her türlü saldırıdan korunmaları için atılacak her adımın, getirilecek her önerinin destekçisi olduğumu belirtmek isterim” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca soruşturmanın sürdüğünü açıklarken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise “Hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz” mesajını paylaştı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise “Hakkını isteyen sağlık personeline ‘giderlerse gitsinler’ demenizin bedelidir bu yaşananlar” dedi.