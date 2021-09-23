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Doktoru, güvenlik görevlilerinin gözü önünde bıçaklamış! Dehşet anları kamerada

#ANKARA#Doktora Şiddet#Bıçaklı Saldırı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor Ertan İskender'in (30), hastası Bayram Nargüler tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Delil olarak soruşturma dosyasına giren görüntülerde Nargüler'in, odada tartıştıktan sonra dışarı çıkan doktorun peşinden gittiği, yanındaki güvenlik görevlilerinin arasından koşarak da bıçakladığı anlar yer aldı.

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Nursima ÖZONUR/ ANKARA, (DHA)- Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde görevli asistan doktor Ertan İskender, 27 Mayıs'ta, hastası Bayram Nargüler'in bıçaklı saldırısına uğradı. İskender, sırtının sağ kısmı ve sağ elinden yaralandı. Ağır yaralanan ve ameliyat edilen İskender, yaklaşık 1 hafta süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Bayram Nargüler, savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Doktoru, güvenlik görevlilerinin gözü önünde bıçaklamış Dehşet anları kamerada

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda Bayram Nargüler hakkında, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 13 yıldan 22 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

SALDIRI ANI KAMERADA

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Ertan İskender'in, hastası tarafından bıçaklandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren görüntülerde Nargüler'in, odada tartışmalarından sonra dışarı çıkan İskender'in peşinden gittiği görüldü.

Doktoru, güvenlik görevlilerinin gözü önünde bıçaklamış Dehşet anları kamerada

El kol hareketleriyle yanındaki güvenlik görevlileriyle konuşan Nargüler'in, hastane koridorunda doktoru uzun süre takip ettiği görüldü.

Doktoru, güvenlik görevlilerinin gözü önünde bıçaklamış Dehşet anları kamerada

Nargüler'in, koridorun sonunda güvenlik görevlilerinin arasında yürürken bir anda koşarak doktoru bıçaklaması, yaralanan İskender'in sedyeye yatırılması ve ardından yaşanan arbede görüntülere yansıdı.

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#ANKARA#Doktora Şiddet#Bıçaklı Saldırı