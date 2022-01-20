Doktoru dövene ödül gibi ceza

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, elektrik mühendisi Mehmet Saib Ergör, 13 Aralık 2021 günü kayınvalidesi ve kayınpederini koronavirüs aşısı için Avcılar’daki 13 No’lu Aile Sağlık Merkezi’ne götürdü. Burada bir süre bekletildiği gerekçesiyle Dr. Velit Çelebi ile tartıştı. Ergör doktoru 6 kez başından yumrukladı. Doktorun şikâyeti üzerine tutuklanan Ergör hakkında 2 yıl 8 ay hapis istemiyle dava açıldı.

KENDİSİNE HÂKİM OLAMAMIŞ

Küçükçekmece 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada savunma yapan Mehmet Saib Ergör, “Aile bireylerimin bulunduğu ortamda kötü muameleye maruz kaldığım için kendime hâkim olamadım ve müştekiye vurdum. Ben doktorlara saygılı bir insanım. Velit Bey’den özür diliyorum. Ben müştekiye hitaben ‘Geri zekalılar, böyle bir sistem mi olur’ demedim. O cümleyi randevu sistemine söyledim” dedi.

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‘KAFAMA YUMRUK ATTI’

Duruşmada olayı gününü anlatan Dr. Çelebi ise, Ergör’ün bir hemşireye yüksek sesle “Geri zekâlı, aşımı yapacaksın” dediğini, şahsı sakinleştirmeye çalıştığını ve beklemesi gerektiğini söylediğini belirterek, “6 kişi tamamlanmazsa aşı açamadığımızı söyledim. Bize hitaben ‘Geri zekalılar böyle sistem mi olur?’ demeye devam etti. Ben kendisine fiziki müdahalede bulunmadım. Ben kendimi korumaya çalıştım. Kafamın sol tarafına yumruk darbesi aldım” diye ifade verdi.

Mahkeme Ergör’ü ‘sağlık çalışanına karşı kasten yaralama’ suçundan 11 bin 250 TL para cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, Ergör’ü tahliye etti.