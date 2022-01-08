Doktorluğu bırakıp YouTuber oldu, paraya para demiyor!

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Ali Abdaal, asla tam zamanlı bir içerik sağlayıcı olmak için yola çıkmamıştı ancak doktorluk mesleğini bıraktıktan sonra işleri rast gitti. Şu anda YouTube’taki işi yılda 4,6 milyon dolar kazanıyor.



Abdaal, kanalını 2017 yılında Cambridge Üniversitesi'nde tıp öğrencisiyken açtı. Üniversiteden mezun olduktan sonra, Birleşik Krallık NHS’te (Ulusal Sağlık Hizmetleri) 37.000 sterlin maaşla (50.000 dolar) tam zamanlı bir doktor olarak işe başladı. İki yıl boyunca doktorluk yaparken akşamları ve hafta sonları kanalı için çalışmaya devam etti.

HAYALLER BUZ ÜZERİNDE BİR TATİL GERÇEKLER YOUTUBE

Doktor Abdaal, 2020 yılının ağustos ayında birçok İngiliz doktorun iki yıllık görevlerinin bitiminden sonra yaptığı gibi planlı bir izin aldı. İzni kullanacağı bu süre zarfında YouTube kanalından bir adım geri çekilmeyi ve dünyayı dolaşmayı planlamıştı ancak pandemi nedeniyle bu iznini YouTube kanalı için tam zamanlı çalışmaya başlayarak değerlendirmeyi tercih etti.

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Buz üzerindeki seyahat planları yapan Adbaal, o zamanlar 900.000 abonesi olan ve şimdi 2.5 milyona ulaşan YouTube kanalı için her şeyi yapmaya karar verdi.

Adbaal Insider'a yaptığı açıklamada “Tıbbı hala seviyorum ama girişimciliğin özgürlüğünü bir kez tattığımda, kendi işini yapmak kadar eğlenceli olmadığını düşündüm” dedi.

Abdaal, kanalı için tam zamanlı olarak çalışmaya geçme noktasında zaten 3 tam zamanlı çalışanı vardı. 2019'da ilk tam zamanlı çalışanını (içerik yöneticisi) işe almasının kariyeri için verdiği en iyi karar olduğunu, işletmenin fazladan bir kişiye sahip olmasının büyümeyi ve geliri hızla artırdığını, bunun işi için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Kanalı yıllar içinde Youtube'un en iyi verimlik/üretkenlik kanallarından birisi haline geldi.

VİDEOLARI 150 MİLYONUN ÜZERİNDE İZLENDİ

Abdaal,elbette ilk günden itibaren YouTube kanalından para kazanmayı amaçlıyordu. Üniversite yıllarında video çekmeye ilk başladığında, insanlara tıp fakültesine nasıl girileceğini öğreten videolar çekiyordu. En popüler videosu, bir ezberleme tekniğini öğrettiği "Cambridge Üniversitesi'nde nasıl 1. oldum" adlı videosuydu. Video kısa sürede 7 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Abdaal'ın kanalındaki videolar bugüne kadar 150 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı.

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Okul yıllarında yavaş yavaş genel kişisel gelişim, teknoloji incelemeleri ve girişimcilik gibi diğer içerik türlerine girmeye başladı. En iyi performans gösteren bir başka video ise Nisan ayında yayınlanan haftada 27.000 $ kazanmak için kullandığı pasif gelir akışlarını parçaladığı videoydu.

EN BÜYÜK GELİR KAYNAĞI VERDİĞİ ONLINE KURSLAR

Abdaal'ın en büyük gelir kaynağı, 2021'de 2,4 milyon dolar kazandıran online kursu 'Yarı Zamanlı YouTuber' akademisi.

Abonelerine başarılı bir YouTube kanalını nasıl yöneteceklerini öğreten kursun fiyatları yaklaşık 1500 dolardan başlıyor. Yılda birkaç kez 400'e kadar öğrenciden oluşan gruplara eğitim veriyor.

Birçok içerik oluşturucu gibi, YouTube'un reklamcılık programı olan AdSense'ten elde ettiği gelir ise en küçük gelir kaynaklarından biri. 2021’de AdSense'ten 360.000 dolar kazandı. Ayrıca Abdaal, bir e-öğrenim platformundaki kurslardan 800.000 dolar kazandı, marka ve sponsorlardan, gelir paylaşımlı bağlantılarından da ekstra kazanç elde etti.

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Abdaal’ın ekibi, yazarlar ve editörler de dahil olmak üzere 19 kişiye ulaştı ve kısa süre önce Londra'da yılda 1,7 milyon dolarlık sabit işletme maliyeti tutarında bir ofis kiraladı.

Abdaal, 2021'in sonuna kadar tüm bu işlerinden kabaca 4,6 milyon dolar kazandığını tahmin ediyor.

Abdaal, içerik sağlayıcıların YouTube'u tek para kazanma kaynağı olarak görme eğiliminde olduğunu fakat bir bu konuda düşünmeye başlayınca aslında çok daha fazla gelir kaynağının olduğunu farkedeceklerini söylüyor.

Abdaal, Insider'a YouTube kanalını, pazarlama hunisinin en üst noktası olarak gördüğünü söyledi. Çünkü platformda yayınladığı ücretsiz içerikler, e-posta listesine kaydolabilecek veya kurslarından birini satın alabilecek potansiyel müşterileri kendine çekiyor. "İşte bu şekilde hedef kitlenizin bu bölümlerinden gerçekten daha etkili bir şekilde para kazanmaya başlayabilirsiniz." diyor.

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'PARA KAZANMAK İÇİN İNANILMAZ BİR DÜNYA'

Abdaal, “YouTube içeriği düşük performans gösteriyorsa, bu işin geri kalanı üzerinde zincirleme bir etki yaratıyor.” diyor.

Abdaal, kendisine bu kadar bağlı bir işi yürütmek konusunda karışık duygular besliyor. İşler iyi gitmediğinde ve başka bir video çekmek için sosyal planlarını yeniden düzenlemek zorunda kalıyor ancak işler iyi planlandığında YouTube'un insanlar için para kazanabileceği inanılmaz bir dünya olduğunu söylüyor.