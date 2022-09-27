Doktorların korkulu rüyası: Angelina Jolie geni

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Kadınlarda ve erkeklerde sık görülen yumurtalık ve prostat kanserlerini kapsayan ‘Genetik Tanı Uzlaşı Raporu’ hazırlandı. Beş tıp derneğinin bir araya gelerek yaptığı çalışmaya göre her dört yumurtalık kanserinden birinin nedeni kalıtsal. Genetik prostat kanserinin de diğerlerine göre iki kat daha erken başlama riski olduğu ortaya çıktı. Ailedeki erkek bireylerde prostat kanseri olması yumurtalık kanseri için de bir risk oluştururken, aynı şekilde ailedeki kadınlarda yumurtalık kanseri, meme kanseri olması erkeklerde prostat kanseri riskini arttıran bir etken. Uzmanlara göre ailede birinci derece yakınlarda meme, yumurtalık veya prostat kanseri görülen her kadın ve erkeğin genetik test yaptırması gerekiyor.

YÜZDE 75’İNDEN SORUMLU

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Prof. Dr. Fuat Demirkıran, Angelina Jolie geni olarak bilinen gene dikkat çekti: “Kansere neden olan pek çok gen var. Bu genlerden en iyi bildiğimiz ise Angelina Jolie ile bilinen BRCA-1 ve BRCA-2 geni. Eğer bir kadın bu geni taşıyorsa meme kanserine yakalanma riski yüzde 50, yumurtalık kanserine yakalanma riski yüzde 20. Kalıtımsal yumurtalık kanserlerinin yüzde 75’ine BRCA-1 ve BRCA-2 geni neden oluyor.”