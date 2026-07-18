Doktorları dolandıran öğretim görevlisi: Yüzüm yok gelemem

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Antalya’da Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi Fatih A. hakkında, yüksek kazanç vaadiyle çok sayıda doktor ve sağlık çalışanını dolandırdığı iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı. İddiaya göre Fatih A., kendi geliştirdiğini öne sürdüğü algoritma ve aplikasyonla ABD borsasında yüksek kazanç sağlayacağını vaat ederek yaklaşık 225 milyon lira değerindeki nakit para ve gayrimenkulü üzerine geçirdikten sonra yurtdışına kaçtı.

Firari şüpheli Fatih A. sessizliğini bozarak ilk kez Hürriyet’e konuştu.

TÜRKİYE’YE DÖNECEK Mİ?

WhatsApp üzerinden Hürriyet’e ulaşan Fatih A., Türkiye’ye dönüp dönmeyeceği, hakkındaki dolandırıcılık iddiaları ve yürütülen soruşturmaya ilişkin sorular üzerine, “Eşim ve çocuklarım ile tehdit ediliyorum. Günahı olmayan bir kadına ve çocuklarıma yönelik tehditler var. Zamanı geldiğinde avukatım aracılığıyla tüm iddialara tek tek cevap vereceğiz. Sadece can güvenliği sıkıntıları yaşıyorum. ‘Kafana sıkarım’ diyenler, eşimle ve çocuklarımla tehdit edenler var. Şu an için bunun dışında bir şey konuşamam” diye konuştu.

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Fatih A., Hürriyet’in “Türkiye’ye dönerek ifade verecek misiniz?” ve “Hakkınızdaki dolandırıcılık iddialarına ne diyorsunuz?” sorularına ise doğrudan yanıt vermedi.

‘VALLAHİ GELEMEM HOCAM’

Fatih A. ile sisteme yüklü miktarda para yatıran profesörlerden biri arasında geçtiği belirtilen telefon görüşmesi de soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı. Ağlamaklı bir ses tonuyla konuştuğu duyulan Fatih A., karşısındaki profesöre, “Hocam vallahi bir şey kaçırmadım. Vallahi gelemem hocam. Çocuklarımın hiçbir şeyden haberi yok. Kimsenin yüzüne bakamıyorum” ifadelerini kullandı.

Telefon görüşmesinde Fatih A. kendisine yöneltilen suçlamaları reddederken, neden Türkiye’ye gelemediğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

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