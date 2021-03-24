Doktorlara su saldırısı

Bartın Devlet Hastanesi’nin acil servisine geçen cumartesi günü böbrek rahatsızlığı nedeniyle yatırılan babasını görmeye giden Turgay A. (38) ve arkadaşı Oktay S. (37), iddiaya göre gözlem odasına izinsiz girdi. Babasına su içirmek isteyen Turgay A. ve arkadaşı Oktay S., Uzm. Dr. Aslı Bilge İpek (33), Dr. Halit Muhittin (30) ve temizlik görevlisi Berat Şaşkın’a (24) saldırdı. 'Beyaz kod’ uyarısı verilince Turgay A. ve Oktay S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Doktorlar ve temizlik görevlisi darp raporu alarak iki kişiden şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan Turgay A. ve Oktay S. Emniyet’teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

‘SİZİ DELİK DEŞİK EDERİM’

Yaşadıklarını anlatan Uzman Dr. Aslı Bilge İpek, “Pratisyen arkadaşımız Halit Muhittin su içirmemeleri gerektiğini hasta yakınlarına açıklamış, ardından hasta yakınları ‘Allah’ın bir suyunu mu esirgiyorsunuz?’ diyerek fevri hareketlerde bulunmaya başladılar. Sonra doktor arkadaşımızın boğazına sarıldıklarını görünce ben araya girmeye çalıştım. Bizlere tehditler, küfürler, hakaretlerde bulundular. Şahıslardan biri bize doğru bağırarak, ‘Bana güvenlik yetkilerimi kullandırmayın’ dedikten sonra elini beline atarak, ‘Sizi burada delik deşik ederim’ şeklinde tehditler söyledi. Daha sonra diğer personel arkadaşlarla şahsı tutmaya çalıştığımız anda bir arbede yaşandı. Sonra şiddete uğradık. Doktor arkadaşımızın boğazında kızarıklık oldu. Benim de el bileğimde ve kolumda morluklar oluştu. Temizlik görevlisi arkadaşımızın da ellerinde ve yüzünde sıyrıklar oluştu. Şikâyetçi olduk” dedi.

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