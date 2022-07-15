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Doktorlara sahip çıktı

#Fahrettin Koca#Doktor#Hastane
Doktorlara sahip çıktı

24 hastaneye dün, x-ray cihazı koyuldu. Hastalar içeri aranarak alındı.

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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, doktorlara yönelen şiddete karşı yaptığı uyarılara bir yenisini ekledi. Bakan Koca sağlıkta şiddet olaylarına dikkat çekerken, provokasyon uyarısında da bulundu.

Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada “‘Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor’ düşüncesi insanca bir düşünce değildir. Telaffuzu şiddet suçudur. Daha ötesi suçlunun yıllarına mal olabilir. Sorumlu vatandaşlar olarak bu hastalıklı ‘ama’ sözünün yanınızda söylenmesine bile asla izin vermeyin. Doktorlar saygıyı hak ediyor” dedi.

Sosyal medyadaki sahte hesaplardan yapılan açıklamalara da tepki gösteren Koca, “Olay yerinden haber veriyor edasındaki hesap sahte. Emniyetimiz kendisini takibe aldı. Bu gibiler çok ve şiddet olaylarının dozunu ‘az’ buluyorlar. Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde dün yaşananları biliyoruz. Mücadelemiz hem şiddetle hem art niyetle” uyarısında bulundu.

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Doktorlara sahip çıktı

YENİ GÜVENLİK UYGULAMASI

Bakan Koca ayrıca, sağlık kurumlarına kapı güvenlik sistemleri kurularak 24 hastanede yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini açıkladı. Koca, Twitter’dan “Sağlık kurumlarımızın güvenliği için giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı güvenlik sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak” ifadelerini kullandı.

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#Fahrettin Koca#Doktor#Hastane

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