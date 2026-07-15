Doktorlara borsa tokadı iddiasına yanıt

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Hürriyet'in özel haberinde, Fatih A.'nın kendi geliştirdiğini öne sürdüğü algoritma ve uygulamayla ABD borsasında yüksek kazanç vaat ederek başta doktorlar olmak üzere çok sayıda sağlık çalışanından milyonlarca lira topladığı iddiası gündeme getirilmişti. Soruşturma kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fatih A. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, yurt dışına çıktığının belirlenmesi üzerine uluslararası adli süreç de gündeme gelmişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan eşi F.A. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"TEK BEKLENTİM ADİL YARGILAMA"

Fatih A., kamuoyuna yaptığı açıklamada ailesiyle birlikte ağır bir hukuki süreçten geçtiklerini belirterek, eşi hakkında devam eden yargılamada dosyanın hiçbir baskı altında kalmadan yalnızca hukuk kuralları ve deliller çerçevesinde değerlendirilmesini beklediklerini ifade etti. Açıklamasında, aile olarak büyük bir manevi yük taşıdıklarını dile getiren Fatih A., eşi ve çocuklarına yönelik tehdit içerdiğini değerlendirdiği bazı telefon görüşmeleri nedeniyle endişe yaşadıklarını, bu konudaki kayıt ve bilgileri yetkili makamlara sunduklarını ve hukuki süreci takip ettiklerini öne sürdü.

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"KİMSEYİ PEŞİNEN SUÇLAMIYORUM" DEDİ

Fatih A., açıklamasında hiç kimseyi peşinen suçlamadığını belirterek, tüm iddiaların bağımsız ve tarafsız makamlarca incelenmesini, hukuka aykırı bir durum varsa sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını beklediğini ifade etti. Açıklamasını, "Çocuklarımızın güvenliği, ailemizin huzuru ve adaletin tarafsız şekilde işlemesi en büyük temennimizdir. Adalet herkes için gereklidir" sözleriyle tamamladı.

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KAMUOYUNA

Ailem olarak çok ağır bir hukuki süreçten geçiyoruz. Eşim hakkında devam eden yargılamada tek beklentimiz; dosyanın hiçbir baskı veya etki altında kalmadan, yalnızca hukuk ve deliller çerçevesinde değerlendirilmesidir. Bu süreç boyunca ailemiz büyük bir manevi yük taşımaktadır. Özellikle eşime ve henüz reşit olmayan çocuklarımıza yönelik tehdit içerdiğini değerlendirdiğimiz bazı telefon görüşmeleri nedeniyle ciddi endişe yaşamaktayız. Bu olaylara ilişkin elimizde bulunan kayıt ve diğer bilgileri yetkili makamlara sunuyor, hukuki süreçleri takip ediyoruz.

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Bu paylaşımın amacı hiç kimseyi peşinen suçlamak değildir. Beklentimiz, tüm iddiaların bağımsız ve tarafsız makamlar tarafından incelenmesi, varsa hukuka aykırı fiillerin ortaya çıkarılması ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasıdır.

Çocuklarımızın güvenliği, ailemizin huzuru ve adaletin tarafsız şekilde işlemesi en büyük temennimizdir. Bu zor günlerde yanımızda olan herkese teşekkür ediyor, kamuoyundan sağduyu ve hukuka saygı bekliyoruz. Adalet, herkes için gereklidir