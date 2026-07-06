Doktorlara borsa tokadı

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Antalya, bölgenin en büyük hastanelerini içine alan milyonluk borsa vurgunu iddiasıyla çalkalanıyor. Türkiye’nin en ünlü cerrahlarının mağdur sıfatıyla ifade verdiği olayın başrolünde ise Akdeniz Üniversitesi’nde yıllarca anestezi teknikeri olarak çalışan, daha sonra akademik alanda gösterdiği başarılarla öğretim görevliliğine kadar yükselen Fatih A. var.

HEDEF SAĞLIK ÇALIŞANLARI

Fatih A., iddiaya göre kendi geliştirdiğini söylediği bir algoritma ve aplikasyon sayesinde Amerikan borsasında gece saatlerinde yapılan işlemlerden döviz bazında yüksek kazanç sağlandığını anlattı. Bu sayede de Akdeniz Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Antalya Şehir Hastanesi’nde görev yapan çok sayıda sağlık çalışanından yüksek kazanç vaadiyle milyonlarca lira ve döviz topladı. Bazı mağdurların yatırım amacıyla satın aldıkları taşınmazların tapularını da satış işlemlerinin daha kolay yürütüleceği gerekçesiyle adına tescil ettirdi.

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‘KREDİ ÇEKENLER BİLE VAR’

Mağdurlar arasında yer alan ünlü cerrah A., yaşadıklarını Hürriyet’e şöyle anlattı: “Fatih A. isimli şahsı 25 yıldır tanırım. Akdeniz Üniversitesi’nde anestezi teknikeri olarak göreve başladı, daha sonra öğretim görevliliğine kadar yükseldi. Elimizde büyüdü diyebilirim. Bir gün bana geldi ve bir yazılım yaptığını, bu yazılım sayesinde Amerikan Borsası’nda güvenli ve kazançlı alım satım yaptığını söyledi. Aynı sistemi çevremizdeki birçok hekim arkadaşıma da anlatmış. Kendisi akademisyenler arasında son derece güvenilir olarak tanındığı için farklı hastanelerden birçok sağlık çalışanı bu şahsa yüklü miktarda para vermiş. Öyle ki bazı arkadaşlarımız evini ipotek ettirip kredi çekerek bu şahsa para verdi. Ben de bu sisteme dahil olanlar arasındayım.

‘PARİS’TE OLDUĞUNU ÖĞRENDİK’

Fatih, ‘Paranız enflasyon karşısında erimesin. Döviz bazlı yurtdışı borsası var. Ama gece oynanıyor. Siz iş yoğunluğundan yapamazsınız’ diyerek beni ikna etti. Ayrıca bir algoritma oluşturduğunu, bu sayede hiç kaybetme riski olmadığını anlattı. Parasını çekmek isteyenleri ise ‘Kâr oranınız düşer’ diyerek sistemde kalmaya ikna ediyordu. WhatsApp’tan görüntüler gönderip ‘Şu kadar kârdasınız’ diye bilgi veriyordu. Sonra bir anda ortadan kayboldu. Paris’te olduğunu öğrendik. O kadar yüzsüz ki paramızı alıp kaçtı, bir de yurtdışından telefonlarımızı açıyor. Ama döneceğini sanmıyoruz. Bu adam 5-6 yıldır bu işi yapıyordu. Banka müdürleri bu adamı ayakta karşılıyordu. Bu sistemdeki kaybım 1 milyon doların üzerinde. Avukatımla uzun bir görüşme yaptım. Suç duyurusunda bulunduk. Mağdur ifadeleri alınmaya devam ediyormuş. 50’nin üzerinde mağdur olduğunu düşünüyoruz. Şahsın kaçtığı habere yayıldıkça mağdur sayısı artıyor. Sisteme az miktarda para koyanların bazıları ise şikayetçi olmamış.”

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‘EVİMİN TAPUSUNU VERDİM’

Mağdurlar arasındaki diğer bir profesör M. ise şunları anlattı: “Söz konusu şahsı Akdeniz Üniversitesi’nde görev yaptığım dönemden tanıyorum. Kendisi bana borsada ve emlak piyasasında yatırım yaptığından bahsetti. Güvenimi sağladıktan sonra yatırım amaçlı bir ev önerisi ile bana geldi. Evi seçtik fakat evin elden çıkarılma sürecindeki işlemlerin uzun sürdüğünü bu nedenle evin kendi üzerine yapılmasını bu sayede benim bürokratik işlemlerle uğraşmayacağımı anlattı. Ben de satın aldığım evi bu şahsın üzerine yaptım. Birkaç gün önce yakın çevremden Fatih A. isimli şahsın çok sayıda kişiyi dolandırarak kaçtığını öğrendim. Ve hemen suç duyurusunda bulundum.”

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Avukat Bahadır Üstüner ise soruşturmanın giderek genişlediğini belirterek “Akdeniz Üniversitesi’nde uzun yıllar görev yapan Fatih A. isimli şahsın çevresine güven telkin ederek özellikle sağlık camiası içinde borsa ve gayrimenkul alanında birçok işlem yaptığı ve bu süreçte birçok kişiyi mağdur ettiğine yönelik güçlü iddialar var” dedi.

KENDİ KAÇTI EŞİ GÖZALTINDA

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de soruşturmanın devam ettiğini belirterek “Söz konusu şahsın yatırım vaadi ile para toplayıp birden fazla kişiyi mağdur ettiği iddiası ile ilgili konu tüm yönleriyle araştırılıyor. İlk belirlemelere göre Fatih A. isimli şahsın yurtdışına çıktığı bilgisi edinilmiş, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Nöroloji Kliniği EMG Teknikeri olarak görev yapan eşi Fatma A. ise gözaltına alınmıştır” bilgilerini verdi.

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HÜRRİYET ULAŞTI

- Hürriyet, soruşturmanın odağındaki Fatih A.’ya iddialarla ilgili görüşünü almak için WhatsApp üzerinden ulaştı. Fatih A., ilk mesajın ardından “Konu neydi?” diye sordu. Kendisine soruşturma dosyasında yer alan iddialar ayrıntılı şekilde aktarıldı ve değerlendirmesi istendi. Fatih A., bu aşamadan sonra Hürriyet’in mesajlarına yanıt vermedi.