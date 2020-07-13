Doktorlar ona 'mucize' diyor! 'Hala arkamÄ±zdan ateÅŸ ediyorlardÄ±...'

MÃ¼teahhitlik yapan AlkÄ±lÄ±Ã§ 15 Temmuz gecesi Ã¶nce Ãœmraniye'den CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n KÄ±sÄ±klÄ±'daki evine kadar arkadaÅŸÄ± ve babasÄ± ile yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Daha sonra buradan kÃ¶prÃ¼ye yÃ¼rÃ¼yen AlkÄ±lÄ±Ã§, askerlerin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucunda baÅŸÄ±ndan ve sol omuzunda vuruldu. DoktorlarÄ±n mucize olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir halde eski saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸan AlkÄ±lÄ±Ã§ o gece ile ilgili olarak, "Oradaki binlerce insanÄ±n Ã¼zerine top attÄ±lar. Helikopterlerden, uÃ§aklardan atÄ±ÅŸ yaptÄ±lar. Ve arkadaÅŸÄ±m beni hastaneye taÅŸÄ±rken hala arkamÄ±zdan ateÅŸ ediyorlardÄ±" diyor. Â Â Â

"BOMBA DAHÄ° ATSALAR Ä°NSANLAR ONU TUTARLAR DÄ°YE DÃœÅžÃœNMÃœÅžTÃœM"

15 Temmuz gecesi, Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n en yoÄŸun olduÄŸu 15 Temmuz ÅŸehitler kÃ¶prÃ¼sÃ¼nde baÅŸÄ±ndan ve omuzunda vurularak yaralanan Ahmet AlkÄ±lÄ±Ã§, "15 Temmuz gecesi ben KozyataÄŸÄ±'nda bulunan ofisimdeydim. Eve geÃ§tiÄŸimde spikerin darbe bildirgesini okuduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼m. Kendimi dÄ±ÅŸarÄ± atmak istedim. Tam o sÄ±rada zaten CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zda halkÄ± dÄ±ÅŸarÄ± davet etti. Tayfun isimli Ã§ok sevdiÄŸim bir arkadaÅŸÄ±mla telefonlaÅŸtÄ±k daha sonra dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Ãœmraniye MeydanÄ±'na doÄŸru yola koyulduk. O sÄ±rada babam aradÄ±, 'oÄŸlum ne yapÄ±yorsunuz' dedi, Ãœmraniye MeydanÄ±'na geÃ§tiÄŸimizi sÃ¶yledim, 'bende geleceÄŸim, memleketi bu hainlere bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z' dedi. Beraber ilk Ã¶nce CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n evinin Ã¶nÃ¼ne doÄŸru gittik. MuhteÅŸem bir kalabalÄ±k vardÄ±r. Hatta, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n evine bomba dahi atsalar insanlar onu tutarlar diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼m. O kalabalÄ±ÄŸÄ±n iÃ§erisinde bir anda Ã¶nÃ¼mÃ¼ze bir alan aÃ§Ä±ldÄ± ve kÃ¶prÃ¼ye doÄŸru yola koyulduk. Giderken de insanlar 'gitmeyin, vuruyorlar, Ã¶ldÃ¼rÃ¼yorlar' diyordu. Ã–nce Ãœmraniye'den KÄ±sÄ±klÄ±'ya yÃ¼rÃ¼dÃ¼m, daha sonra KÄ±sÄ±klÄ±'dan kÃ¶prÃ¼ye doÄŸru yÃ¼rÃ¼dÃ¼k. Tam Altunizade'den kÃ¶prÃ¼ye doÄŸru girerken insanlarÄ±n vurulduklarÄ±nÄ± ve insanlarÄ±n motosikletlerle hastanelere doÄŸru taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k" dedi.Â

"TAM MANASIYLA Ä°YÄ°LEÅžMEM 1 YILI BULDU"

AlkÄ±lÄ±Ã§, "Tam darbeci hainlere 100 metre vardÄ± ki yoÄŸun bir ateÅŸ altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼k. Ä°lk Ã¶nce yere yattÄ±k. AyaÄŸa kalktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda tekrar koÅŸmaya baÅŸladÄ±k onlara doÄŸru. Tabi koÅŸarken elimizde ne bir silah, ne bir sopa, bÄ±Ã§ak hiÃ§bir ÅŸey yoktu. Tamamen konuÅŸup vazgeÃ§irme niyetindeydik. SÄ±rf ben deÄŸil herkes o ÅŸekildeydi. Zaten buradan oraya doÄŸru giderken de; mesela soruyorlar 'o gÃ¼n neler hissettin' diye, ben o gÃ¼nÃ¼ Ã¶zlÃ¼yorum. TÃ¼rk milletinin kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nde nasÄ±l kenetlendiÄŸini, nasÄ±l bir havada gidildiÄŸini ben gÃ¶rdÃ¼m. Åžimdi sosyal mesafe kurallarÄ±na dikkat ediyoruz, insanlar birbirinden uzak duruyor ama 15 Temmuz'da da insanlar iÃ§ iÃ§eydi. DÃ¼n sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z insanlarla ertesi gÃ¼n hiÃ§ tanÄ±mÄ±yormuÅŸ gibi iÅŸlerine dÃ¶ndÃ¼ler. Tekrar oraya doÄŸru koÅŸtuÄŸumuzda ben vuruldum. Ä°nsanlarÄ±n, domino taÅŸÄ± gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼m ve kendimi yere atarken merminin bir tanesini kafamdan, bir tanesini kolumdan yedim. Sabaha kadar bir ameliyat geÃ§irdim, 8 gÃ¼n sonra kendime geldim. Eve geÃ§tiÄŸimde de tam manasÄ±yla iyileÅŸmem 1 yÄ±lÄ± buldu" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"VURULMAYI DA GÃ–ZE ALARAK GÄ°DÄ°YORSUNUZ"

Ahmet AlkÄ±lÄ±Ã§, "Zaten o gÃ¼n Allah herkesin Ã¼zerinde korkuyu aldÄ±. Bizim milletimiz Ã¶yle bir millettir ki; korku her zaman geri planda kalmÄ±ÅŸtÄ±r. BugÃ¼n ÅŸurada bir silah sesi duysak ister istemez irkiliriz, tedirgin oluruz. Ama Ã¶yle bir durum olduÄŸunda, bir savaÅŸ gibi ya da bu ÅŸekilde bir eylem olduÄŸu zaman Allah bizim Ã¼zerimizden korkuyu alÄ±yor. Biz hiÃ§ korku falan dÃ¼ÅŸÃ¼nmedik. Ã‡oÄŸu kiÅŸi rÃ¶portajda 'vurulacaÄŸÄ±nÄ± bilmiyorduk' diyor, hayÄ±r, biz biliyorduk vurulacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±. Yani orada herkes kan revan iÃ§erisinde hastaneye taÅŸÄ±nÄ±yordu, ÅŸehit haberleri geliyordu. Bunu bile bile ben 'aman beni vurmazlar' diye gidemezsiniz. VurulmayÄ± da gÃ¶ze alarak gidiyorsunuz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"CUMHURBAÅžKANIMIZIN BÄ°R SÃ–ZÃœNDEN Ã‡OK ETKÄ°LENMÄ°ÅžTÄ°M"

AlkÄ±lÄ±Ã§, "Ben iÅŸkolik bir insanÄ±m. Bundan dolayÄ± da devamlÄ± iyileÅŸme sÃ¼recinde beni motive eden tekrar ayaÄŸa kalkÄ±p iÅŸimin baÅŸÄ±na geÃ§mekti. Ben CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n bir sÃ¶zÃ¼nden Ã§ok etkilenmiÅŸtim, 'mÃ¼teÅŸebbis olun, iÅŸ verin, iÅŸ yapÄ±n' diye. Ben avukat deÄŸilim, gidip onlardan hesap soramam, baÅŸka bir rÃ¼tbem de yok, yine hesap soramam. Kendime ÅŸunu dÃ¼stur edindim; ben eÄŸer iÅŸimi en doÄŸru ÅŸekilde yaparsam ben bu vatandan bir toprak hibe etmemiÅŸ olurum. O yÃ¼zden beni ayaÄŸa kaldÄ±ran hep iÅŸime olan sevdam ve aÅŸkÄ±m oldu. Daha Ã¶nce para kazanmak iÃ§in iÅŸ yapÄ±yordum, ÅŸimdi vatanÄ±m iÃ§in, doÄŸru bir yolda ilerlediÄŸimi bildiÄŸim iÃ§in iÅŸime olan sevdam beni ayakta tuttu" dedi.Â

"BUGÃœN DOKTORLARIN BÄ°LE ÅžAÅžIRDIÄžI HALDE AYAKTAYIZ"

Â "BugÃ¼n de olsa yarÄ±n da olsa her zaman biz hazÄ±r ve nazÄ±r olarak bekliyoruz" Â diyen AlkÄ±lÄ±Ã§, "Bu sefer tek baÅŸÄ±mÄ±za deÄŸil tabi maaile buna karÅŸÄ± durmak iÃ§in hazÄ±rÄ±z. Ben vurulduktan sonra arkadaÅŸÄ±m beni sÄ±rtÄ±na alÄ±yor ve belli bir sÃ¼re beni sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±yor. Ben bunlarÄ± arkadaÅŸÄ±m Tayfun'un aÄŸÄ±zÄ±ndan anlatacaÄŸÄ±m bunlarÄ±. Beni sÄ±rtÄ±na alÄ±p koÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda hala ateÅŸ ediyorlarmÄ±ÅŸ. SavaÅŸ kurallarÄ±nda, Ã‡anakkale belgesellerinde Ã§ok izledik. YaralananlarÄ± kimse bir ÅŸey yapmadan kenara Ã§ekerler. Ama bu hainler, ben asker demek istemiyor Ã§Ã¼nkÃ¼ askerlik Ã§ok ÅŸerefli bir meslektir. Ben ÅŸunu sÃ¶ylÃ¼yorum; bunlar hainler hala daha ateÅŸ ediyorlardÄ±. TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na ateÅŸ ettiler ve insanlarÄ±n Ã¼zerine top atÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±lar 2 defa. BunlarÄ± gÃ¶rmezden geliyorlar bazÄ± insanlar, bunlarÄ± yazanlar, Ã§izenler, abartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nenler. Oradaki binlerce insanÄ±n Ã¼zerine top attÄ±lar. Helikopterlerden, uÃ§aklardan atÄ±ÅŸ yaptÄ±lar. Ve arkadaÅŸÄ±m beni hastaneye taÅŸÄ±rken hala arkamÄ±zdan ateÅŸ ediyorlardÄ±, Tayfun hatta 'bir daha nasÄ±l vurulmadÄ±k hayret ettim, Allah korudu bizi' dedi. SonrasÄ±nda bir motosikletli kurye beni alÄ±yor beni ortaya sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorlar hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼yorlar. Daha sonra babam geliyor, beni GÃ¶ztepe SSK hastanesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor ve ameliyatÄ±m orada yapÄ±lÄ±yor. Åžans eseri Ebubekir DurmuÅŸ isimli bir gÃ¶z doktoru zar zor bir ambulansla beni gÃ¶tÃ¼rÃ¼p ameliyatÄ±mÄ± yapÄ±yor. BugÃ¼n doktorlarÄ±n bile ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± halde ayaktayÄ±z" diye konuÅŸtu.Â