Doktorla tartışan genç kız, polis tarafından hastaneden çıkarıldı

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Olay, Büyükçekmece’deki devlet hastanesinde, 28 Ekim Cumartesi günü meydana geldi. Astım hastası M.B.D., muayene olmak için hastaneye gitti. Yaklaşık 2 saat sıra bekleyen M.B.D., sıra gelince doktorun yanına girdi.

Doktora astım ve panik atak hastası olduğunu söyleyen M.B.D., iddiaya göre grip ilacı yazılınca tepki gösterdi. Bunun üzerine doktor hastane güvenliklerini çağırdı. Güvenlik personeli M.B.D.’yi doktorun odasından çıkardı.

M.B.D. dışarıda da doktora tepki göstermeye devam etti. Dakikalarca hastanedeki insanlara bağırarak durumu anlatan M.B.D.’ye hastane polisi bir kez daha müdahale etti. M.B.D.’yi güvenlik personeli tarafından hastane dışına çıkarılırken, genç kız polis memuruna direndi. Polis memuru ile M.B.D. arasında kısa süreli arbede yaşanırken, polis memuru iddiaya göre kendisine vuran M.B.D.’den şikayetçi oldu.

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Olay anı, hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.B.D.’nin acil serviste bağırdığı, polisin müdahalesi sonucu hastaneden dışarı çıkarıldığı anlar da yer alıyor.