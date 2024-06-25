Doktordan meslektaşına mobbing iddiası

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Muhammet Ç. ise, aynı hastanede asistan doktor pozisyonunda görev yapmaktaydı. Muhammet Ç., iddiaya göre, doktor Işıl T.’nin alt devresi olmasına rağmen sürekli mobbing (psikolojik şiddet) uyguluyordu. Işıl T., kendisine karşı davranışlarına dikkat etmesini, mesleki ve genel saygı kurallarına uyması konusunda Muhammet Ç.’yi uyardı. Bu uyarının ardından Muhammet Ç., doktor Işıl T.’ye cep telefonu üzerinden hakaret içerikli mesajlar gönderdi. Işıl T.’nin kendisini hastane yönetimine ve savcılığa şikâyet edeceğini söylemesinin ardından, Muhammet Ç., bu defa tehdit ve ısrarlı takip eylemlerinde bulundu.

Doktor Işıl T.’nin avukatı savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde özetle, “Müvekkil, can güvenliğinden endişe eder hale gelmiştir. Hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Müvekkil için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz” dedi.