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Doktordan meslektaşına mobbing iddiası

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#İstanbul#Doktor#Soruşturma
Doktordan meslektaşına mobbing iddiası
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 07:00

İstanbul’da Işıl T., bir hastanenin Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda doktor olarak çalışıyordu.

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Muhammet Ç. ise, aynı hastanede asistan doktor pozisyonunda görev yapmaktaydı. Muhammet Ç., iddiaya göre, doktor Işıl T.’nin alt devresi olmasına rağmen sürekli mobbing (psikolojik şiddet) uyguluyordu. Işıl T., kendisine karşı davranışlarına dikkat etmesini, mesleki ve genel saygı kurallarına uyması konusunda Muhammet Ç.’yi uyardı. Bu uyarının ardından Muhammet Ç., doktor Işıl T.’ye cep telefonu üzerinden hakaret içerikli mesajlar gönderdi. Işıl T.’nin kendisini hastane yönetimine ve savcılığa şikâyet edeceğini söylemesinin ardından, Muhammet Ç., bu defa tehdit ve ısrarlı takip eylemlerinde bulundu.

Doktor Işıl T.’nin avukatı savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde özetle, “Müvekkil, can güvenliğinden endişe eder hale gelmiştir. Hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Müvekkil için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz” dedi.

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#İstanbul#Doktor#Soruşturma

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