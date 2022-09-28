Doktora saldırıya ibretlik ceza

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniği’nde tedavi gören Çiğdem Duman 25 Şubat 2022 günü eşi Selim Duman’la birlikte hastaneye gitti. Doktor Dursun Dorukhan Altınışık’ın tedavi sırasında Çiğdem Duman’ın canını acıttığını iddia eden Selim Duman, doktora saldırdı ve boynundaki kolyesinden çekti. Gözaltına alınan Duman tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı basit yaralama suçundan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede, Duman’ın doktorun boynundaki zinciri çekmesi silahla basit yaralama olarak değerlendirildi.

ÖZÜR VE TAHLİYE

Selim Duman İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde iki ay sonra görülen ilk duruşmada tahliye edildi. Doktordan da özür diledi. Mahkeme dün görülen duruşmada davayı karara bağladı. Mahkeme, Selim Duman’ı kamu görevlisini kasten yaralama suçundan 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.