Doktora saldırıp polisleri yaralayan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Şehitkamil Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi gören Halil K., cumartesi günü, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Halil K.'nin vefat haberini alan yakınları ihmal olduğunu iddia ederek geldikleri hastanede görevli doktora saldırdı. Yoğun bakımı servisinin camlarını kıran kalabalık, kendilerine engel olmaya çalışan polis memurlarını da yaraladı. Yaşanan arbede polislerin havaya ateş açmasıyla sona ererken, 5 saldırgan gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, ismi açıklanmayan 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.