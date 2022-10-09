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Doktora pusu

Güncelleme Tarihi:

#Doktor#Şiddet#Beyaz Kod
Doktora pusu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 07:00

Mesaisi bittikten sonra otomobiliyle evine giderken fırının önünde duran doktor Ekin Hürel Günay, aracından indiği sırada 3 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Saldırganların 2 ay önce aile sağlığı merkezinde Günay’ın ‘beyaz kod’ verdiği hasta yakınları olduğu öğrenildi.

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İzmir’de iddiaya göre 22 Ağustos tarihinde, Torbalı 5 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’ne gelen bir hasta ile engelli olduğu öğrenilen bir doktor arasında tartışma çıktı. Bu sırada merkezde bulunan başka bir doktor Ekin Hürel Günay, tartışmayı bitirmek için araya girdi. Tartışmanın devam etmesi üzerine Günay, beyaz kod verdi. Aile sağlığı merkezine gelen polis ekipleri tartışmayı sonlandırdı.

2 AY SONRA SALDIRDILAR

Olaydan yaklaşık 2 ay sonra, önceki gün mesai bitiminin ardından evine giderken otomobiliyle fırının önünde duran doktor Ekin Hürel Günay, aracından indiği sırada 3 kişinin saldırısına uğradı. Sopalarla Günay’a saldırıp darp eden 3 kişi, çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden kaçtı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Günay'ı hastaneye kaldırdı.

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‘NET GÖREMİYORUM’

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alınan doktor Ekin Hürel Günay, “Mesai sonrası 17.15 sıralarında işten çıktım. 10-15 metre ileride bir fırın vardı, orada durdum. Siyah bir araç içinden 3 kişi indiğini gördüm. Bunlardan birinin, daha önceden tartışma yaşadığımız, yani şikâyetçi olduğumuz hasta yakını olduğunu son anda fark ettim. Bu kişiler ellerinde sopalarla bana vurmaya başladı. Ne kadar sürdü hatırlamıyorum ama kendimi yerde buldum. Birisi ‘İyi misiniz?’ diye sordu. Polis geldi, ambulans geldi. Sağ gözümün arka tarafında bir kırık var, net göremiyorum. Birkaç tane kemiğim kırılmış ve kafamın arka tarafında çok fazla darbeye bağlı şişlikler var. Bu insanlar kesinlikle toplum içinde olmamalı” dedi.

3 SALDIRGAN TUTUKLANDI

Polis, doktor Ekin Hürel Günay’ın verdiği ifade ve yaptığı çalışma sonucunda Sedat A., Fikret A. ve Servet A. kardeşleri gözaltına aldı. Emniyet’teki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılan 3 saldırgan da mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEYAZ KOD NEDİR?

Beyaz kod, hastanede hasta/hasta yakını ve çalışanların başına gelebilecek hırsızlık, fiziksel saldırı ve cinsel taciz durumlarında güvenlik personelinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesini sağlamaya çalışan bir alarm sistemidir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Doktor#Şiddet#Beyaz Kod

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