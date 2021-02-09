MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDoktora oraklı saldırı
GeriGündem Doktora oraklı saldırı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Arzu ERBAŞ - Doğancan İLEK / DHA
Haber Giriş: 09.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Doktora oraklı saldırı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doktora oraklı saldırı
Abone Olgoogle-news

Rize Devlet Hastanesi’ne dün sabah saatlerinde giden Ali Sırrı K. (42), psikiyatri bölümünde görevli ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Meltem Puşuroğlu’na orakla saldırdı. Kaçarken yakalanarak gözaltına alındı.

Ali Sırrı K. ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu, doktoru daha önce hiç görmediğini söyleyerek “Canım sıkkındı. Birine saldırmayı kafaya koydum, doktorla hastanın baş başa kalabildiği tek ortam psikiyatri olduğu için randevu aldım.

Odasına girince saldırdım” dedi. Sağlık durumu iyi olan Puşuroğlu,  “Bir anda içeri girdi ‘Şikâyetiniz nedir’ dedim. Kesici aleti çıkararak bana savurdu. Aramızda hiç konuşma bile geçmedi” diye konuştu. Mahkemede ev hapsi kararı verilen Ali Sırrı K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doktora oraklı saldırı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle