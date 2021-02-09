Doktora oraklı saldırı
Rize Devlet Hastanesi’ne dün sabah saatlerinde giden Ali Sırrı K. (42), psikiyatri bölümünde görevli ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Meltem Puşuroğlu’na orakla saldırdı. Kaçarken yakalanarak gözaltına alındı.
Ali Sırrı K. ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu, doktoru daha önce hiç görmediğini söyleyerek “Canım sıkkındı. Birine saldırmayı kafaya koydum, doktorla hastanın baş başa kalabildiği tek ortam psikiyatri olduğu için randevu aldım.
Odasına girince saldırdım” dedi. Sağlık durumu iyi olan Puşuroğlu, “Bir anda içeri girdi ‘Şikâyetiniz nedir’ dedim. Kesici aleti çıkararak bana savurdu. Aramızda hiç konuşma bile geçmedi” diye konuştu. Mahkemede ev hapsi kararı verilen Ali Sırrı K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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