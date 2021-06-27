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Gündem
Gürkay GÜNDOĞAN - Gürkan YILMAZ / DHA
Haber Giriş: 27.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Doktora görüntü şiddeti

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Doktora görüntü şiddeti

Zonguldak’ta randevu saatinin geçtiği iddiasıyla doktor ile hasta yakınları tartıştı. O sırada telefonuyla video çeken doktor ile 3 kişi arasında arbede çıktı. Gözaltına alınan 3 kişi, serbest kaldı.

Kastamonu’dan gelip, babası Ali Dere ile heyet raporu almak amacıyla 23 Haziran’da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne giden Canan Dere ve ablası Hülya Karabacak ile nişanlısı Suat Müsellimoğlu, göz muayenesi için aldıkları sıra numarası sonrası araştırma görevlisi Dr. Samet Turhan'ın odasına gitti. Sıranın gelmesine rağmen muayene olamadıklarını ve Kastamonu'ya döneceklerini iddia eden aile ve Dr. Turhan arasında tartışma çıktı.

Doktora görüntü şiddeti

Tartışmanın büyümesi üzerine Turhan, cep telefonu kamerasıyla hasta ve yakınlarını görüntülemeye başladı. Bu sırada içeri giren Canan Dere, Turhan'ın elindeki telefona vurarak görüntü almasına tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan kavgada Suat Müsellimoğlu'nun aldığı darbe sonucu burnu kırılırken, Dr. Turhan da darp edildi. Olay, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son bulurken, Turhan 'beyaz kod' başvurusunda bulundu. İki taraf da darp raporu alarak birbirinden şikâyetçi oldu. Canan Dere, ablası Hülya Karabacak ve nişanlısı Suat Müsellimoğlu gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrolle serbest bırakıldı.  

YAŞANANLARI ANLATTILAR 

Poliklinik işleyişini engelledikleri için şikâyetçi olmak üzere cep telefonuyla kayıt almaya başladığını aktaran Dr. Samet Turhan, “Kayda başladığım sırada Canan Dere adındaki hasta yakını üzerime yürüdü ve bana saldırdı” dedi. Suat Müsellimoğlu ise şöyle konuştu: “Doktor nişanlımın kolundan tutarak ve boğazından sıkarak itti. Arkasında bulunan sandalyeye kafasının üzerine düştü. Ben de bir kadına nasıl davranıyorsun, diye kollarından geri doğru ittim. Doktor bey de yumruk attı. Videoda haklı olduğum görülüyor.”

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