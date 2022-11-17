Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Doktora getirdiği 'hediye' koli, polisi alarma geçirdi

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi#Koli
Doktora getirdiği hediye koli, polisi alarma geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 11:56

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önüne bırakılan koli, polisi alarma geçirdi. Şeritle çevrilen alana giren Mustafa Keskin, kolinin kendisine ait olduğunu, içinde sebze ve meye bulunduğunu ve bir doktora hediye getirdiğini söyledi.

Haberin Devamı

Olay, saat 10.00 sıralarında, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi H Blok önünde meydana geldi. Hastaların giriş yaptığı kapıya yakın noktada, özenle kapatılmış koliyi fark edenler, durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.

Alanı şeritlerle çevirip yayaları uzaklaştıran görevliler, polise ihbarda bulundu. Adrese polis ve uzman ekipler sevk edildi.

Doktora getirdiği hediye koli, polisi alarma geçirdi

Bomba uzmanı ekipler müdahale için hazırlanırken, alana hızla gelen Mustafa Keskin, kolinin kendine ait olduğunu söyleyerek, "İçinde domates, salatalık, nar gibi şeyler var. Doktora getirmiştim. Burada unutup gitmişim" dedi.

Doktora getirdiği hediye koli, polisi alarma geçirdi

Haberin Devamı

Keskin, tutulan tutanağın ardından koliyi alıp hastaneye girdi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi#Koli

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muska savaş açan teknoloji CEOsu Üçüncü Teslasını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

Elon Musk'a savaş açan teknoloji CEO'su! Üçüncü Tesla'sını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

#Dan O'dowd
Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muska savaş açan teknoloji CEOsu Üçüncü Teslasını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

Elon Musk'a savaş açan teknoloji CEO'su! Üçüncü Tesla'sını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

#Dan O'dowd
Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler