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Doktora bıçak... ‘Kilo vermelisin’ dedi diye hastasının saldırısına uğradı

#Bıçaklı Saldırı#Sağlık Çalışanı#Doktor
Doktora bıçak... ‘Kilo vermelisin’ dedi diye hastasının saldırısına uğradı

Şizofreni hastası olduğu öne sürülen H.E. (39) adlı kadın, muayene olmak için Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki Lunapark Aile Sağlığı Merkezi’ne gitti.

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Dr. Aziz Tanelçi, muayene ettiği H.E.’ye kronik rahatsızlığını hatırlatıp kilo vermesi gerektiğini söyledi. Sinirlenen H.E., Dr. Tanelçi’ye bıçakla saldırdı. Dr. Tanelçi, kolundan ve omzundan yaralandı. H.E. ayrıca sedye ve koltukları bıçaklayarak parçaladı. Diğer görevliler tarafından uzaklaştırılan H.E., polis tarafından gözaltına alındı.

RUH VE SİNİRE SEVK EDİLDİ

Diyarbakır Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan H.E., önceki gece adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren H.E., psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ve uzun süredir ilaç kullandığı iddiaları üzerine Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. H.E.’ye hastanede 20 günlük tedavi uygulanacağı ve verilecek rapor doğrultusunda tekrar savcılığa çıkarılacağı belirtildi.

Dr. Aziz Tanelçi’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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#Bıçaklı Saldırı#Sağlık Çalışanı#Doktor

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