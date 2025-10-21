Doktora 79 milyon TL tazminat cezası

Haberin Devamı

ÖZEL bir hastanede Kulak Burun Boğaz (KBB) doktoru olan H.B.’nin 3 yaşındaki hastasında ameliyattan sonra gelişen komplikasyon sonucu beyin hasarı oluştu. Ailenin şikâyeti üzerine doktor hakkında Gaziantep 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Ceza davası sürerken, Gaziantep 2. Tüketici Mahkemesi’nde açılan davada ise doktorun aileye yasal faiziyle birlikte 79 milyon lira tazminat ödemesine karar verildi. Doktor H.B. konuyla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi:

BADEMCİK VE GENİZ ETİ

“2018’de bir çocuk geldi. Bademcik çok büyümüştü. Geniz eti de aynı derecede büyüktü; çocuk nefes alamıyor, uyuyamıyordu. Aileye bademciği almak gerektiğini söyledim. İstemediler, sadece geniz etini aldık, taburcu ettik. 10 ay sonra geldiler, bademcik daha da kötüleşmişti. Ameliyat ettik. Bademciğin birinde apse çıktı. Taburcu ettik, sonra yemek yiyememe şikâyetiyle geldi. Çok öksürüyordu. Meğer zatürre olmuş. Çocuk servisine yatırıldı. Bir gece boğaz kanamaya başladı. Buna geç komplikasyon diyoruz ve tehlikelidir. Aile hemşireyi çağırmış, ama hemşire odaya girdiğinde çocuğun, babanın kucağında ve sırtüstü olduğunu görmüş.

BEYNİ NASIL ETKİLENDİ

Hemşire mavi kod vermek istemiş. Bu kodu vermek için hemşire koşarken baba çocuğu kucağında 5. kattan zemine kadar indirmiş. Cerrah arkadaş, çocuğu, zemin katta babanın elinden alarak dilini dışarı çekip nefes almasını sağlamış. Ameliyathaneye çıkarmış. Çocuk bu arada maalesef kendi kanı ile boğulmaya başlamış. Kalbi ve solunumu durmuş. Müdahaleler sonucu kalbi çalışmış ama beyin etkilenmiş.

Ben de çok üzgünüm, sonuçta ben de babayım. ‘Çocuğun kan grubuna bakmadığımız için’ suçlu bulunduk. Oysa bu çocuğu 10 ay önce ameliyat ettim. Kan grubuna o zaman bakmıştık. Sonra ‘tomografi çekmemişsiniz’ dediler. Ben bir 30 yıl daha çalışsam bu parayı ödeyemem.”

KOMİSYON OLUŞTURULDU

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı 5 kişilik ‘Mesleki Sorumluluk Komisyonu’ oluşturdu. Komisyonda doktor H.B.’nin hatası olmadığına karar verildi. Bilirkişi de raporunda doktorun ihmalinin olmadığını belirtti.

BABA Ö.B.: KAN GRUBUNA BAKILMAMIŞ

Mahkemede dinlenen baba Ö.B. ise şunları söyledi: “Ateş ve kusma devam ediyordu. Kendisi aynı hastanede olmasına rağmen ameliyatı yapan doktor olarak gelip oğlumu görmedi. 15 yıldır ilaç sektöründeyim. Bir hastanın hangi durumda aspire olup olmayacağını bilebilecek durumdayım. Oğlumun kan grubu soruldu. Ben cevap veremedim. Hemşire kız kardeşimi sarsarak ‘Kan grubu ne?’ diye sordu. Oğlumun 2017 ve 2018 dosyalarında hiçbir şekilde kan grubu alınmamıştı. Alınmış olsaydı hastane tarafından ATK’ya sunulurdu.”

CERRAHLARIN CESARETİ KIRILIR

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oktay Banlı, ameliyat yapmanın büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek şunları söyledi: “Her ameliyatın komplikasyonu olabilir. Ameliyat sonrası bir ihmal, kasıt olmamasına rağmen bilinen, tanımlanmış komplikasyonlar gelişebilir. Bunun sonunda her durumda cerrahı suçlamak ve astronomik tazminat talepleri, cerrahlığı ülkemizde yapılamaz hale getirir. Son yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçlarına bakıldığında hasta hayatına dokunan, sorumluluk alan branşların tercih edilmediği görülüyor. Bir cerrahı, komplikasyondan dolayı ömrü boyunca kazanamayacağı tazminatlara hükmetmek tüm cerrahi hekimleri için cesaret kırıcıdır. Böyle giderse hiçbir cerrah ameliyat yapmaz.”