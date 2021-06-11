Doktor Zeynep Erdoğan vahşice öldürülmüştü! Flaş detay: 6 ay önce de...

Mehmet Erdoğan, 9 ay önce ikinci evliliğini yaptığı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan ile 10 Mayıs günü Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştı. Mehmet Erdoğan, tartışma sırasında evde bulunan eşinin ilk evliliğinden olan oğlu A.A.'yı (16) dövüp, ellerini bağlayarak odaya kilitledikten sonra Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak öldürdü. Erdoğan, eşine ait otomobille kaçarken, olay A.A.'nın ellerindeki ipi çözüp, dışarıya çıkarak yardım istemesi üzerine ortaya çıktı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan Erdoğan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YARALAMADAN DAVA AÇILMIŞ

Zeynep Erdoğan'ın evlendikten yaklaşık 3 ay sonra, Mehmet Erdoğan'ı şiddet uyguladığı için şikayet ettiği ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eşinin boğazını sıkıp, darbeden Mehmet Erdoğan hakkında, 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı belirlendi. Zeynep Erdoğan'ın avukatının, cinayetten kısa süre önce mahkemeye şikayetinden vazgeçtiği yönünde dilekçe verdiği; ancak suçun eşe karşı işlenmesi nedeniyle yargılamanın Ankara 33’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürdüğü bildirildi. Yine Zeynep Erdoğan’ın şikayeti üzerine Mehmet Erdoğan hakkında 'güveni kötüye kullanma' suçundan da ayrı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

'SOSYAL MEDYADAN TANIŞIP EVLENDİK'

Bu arada, cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma da sürüyor. Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Mehmet Erdoğan, ilk eşinden boşandıktan sonra Ankara'da kardeşiyle kurduğu iş yerini daha sonra kapattığını, 2017 yılında 'dolandırıcılık' suçundan cezaevine girdiğini söyledi. Erdoğan, 2020 Nisan ayında tahliye olduktan 1 ay sonra arkadaşlık sitesinde Zeynep Erdoğan ile tanıştığını belirterek, "Bana ilk önce hemşire olduğunu söyledi. Ben elektronik işiyle uğraştığımı söyledim. Bir süre birlikte yaşadıktan sonra Zeynep bana iş kurmam için bir miktar para verdi. 14 Ağustos 2020'de de resmi olarak evlenerek, olayın yaşandığı evde Zeynep'in ilk eşinden olan çocuklarıyla birlikte yaşamaya başladık. Ben bu süre zarfında iş yapmaya çalıştım; ancak olmadı" dedi.

'BIÇAĞI ALMAK İSTERKEN BOĞUŞMAYA BAŞLADIK'

Mehmet Erdoğan, eşi cezaevine dolandırıcılıktan girdiğini öğrenince aralarının bozulduğunu belirterek, "Alkol aldığı dönemde bana 'sen dolandırıcısın, kadın parası yiyorsun' gibi sözler söylemeye başladı. Aramız zaman zaman düzelip, bozuluyordu. Tartıştığımız bir gün şikayetçi oldu ve uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak sonra aramız yine düzeldi ve şikayetinden vazgeçti. Bir süre sonra yine alkol aldığında bana çok ağır sözler söyleyerek, tehdit ediyordu. Olay günü ben ikametin alt katında koltukta uyurken, saat 06.00 gibi elinde kılıf içerisindeki bıçakla alnıma vurarak uyandırdı. ‘Sodaların hepsini sen mi içtin?’ diyerek üst kattaki yatak odasına çıktı. Ben de peşinden gidince tartışmaya başladık. Tartışma sırasında yine bana hakaret etti. Elindeki bıçağı almak isterken boğuşmaya başladık. Boğuşma sırasında Zeynep yere düştü. Elindeki bıçağı alıp alt kata indim" diye konuştu.

'ANNESİNİ O ŞEKİLDE GÖRMESİN DİYE BAĞLADIM’

Mehmet Erdoğan, o sırada evde bulunan A.A.'ya, "Sana zarar vermek istemiyorum. Annenle konuşacağım" dediğini ileri sürerek, "Annesini o şekilde görmesini istemediğim için ellerini bağlayıp, ikametin bodrum katındaki depoya kilitledim. Bağlamak isterken direndiği için birkaç kez vurarak darbettim. Tekrar yatak odasına çıktığımda Zeynep’in ölmüş olduğunu anladım" dedi.

Öte yandan Mehmet Erdoğan'ın ellerini bağlayıp darbettiği, A.A.'nın henüz ifadesinin alınmadığı, psikolojik durumu nedeniyle doktorunun buna izin vermediği belirtildi. A.A.'nın önümüzdeki günlerde psikolog gözetiminde ifade vereceği öğrenildi.

KREDİ KARTLARI VE NOTER VEKALETİNİ ALARAK KAÇMIŞ

Ailenin avukatı Ganican Emin Yılmaz, şüphelinin cinayetten sonra verdiği ifadesinde Zeynep Erdoğan'ı suçladığını belirterek, "Cinayetten sonra Zeynep Erdoğan’a ait kredi kartları ile noter vekaletini de da alarak kaçmış. Alınan ifadeler ve şüphelinin daha önce dolandırıcılık suçundan ceza alması, çek senetle ilgili birçok suç kaydının bulunması, aslında olayın neden meydana geldiğini ortaya koyuyor. Cinayet soruşturması dışında biz bu konuda da gerekli evrakları tamamladıktan sonra şikayetçi olacağız" diye konuştu.

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