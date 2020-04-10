‘Doktor tutma diyorsa tutma’

“Tıp dünyası oruç tutma konusunda bir kısım insanlara kesinlikle oruç tutmamalarını söylüyorsa, o kişiler doktorların söylediklerine uymalılar, çünkü bu farzdır. Tavsiye niteliğinde olanların da tavsiyeye uymaları gerekir. Hasta olan (diyabet, kalp, tansiyon hastası) zaten doktor tavsiyesiyle oruç tutmuyorlar. Bunun dışında COVID-19’a yakalanmış ama sağlığına kavuşmuş kişiler salgın sonrası istedikleri zaman oruçlarını tutabilirler. Hatta hiç sağlık problemi olmasa bile Adana’da, Urfa’da 50 derece sıcakta çalışan kişilere de doktor ‘Oruç tutma’ diyorsa tutmamalılar. Sonra istedikleri zaman oruçlarını tutarlar. Israr etmek günaha girmektir. Çünkü dinimiz ‘Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın’ diye yasak koyuyor. Aksi durum tıpkı intihar etmek gibidir.

Bu dönemde hiç hastalığı olmayan ancak doktorlar gibi risk grubunda olanlar ya da kendini iyi hissetmeyenler de oruç tutmamalı. Dinen buna hiçbir mani yok. Çünkü bu kişilerin bağışıklık sistemlerinde zaaf olur ve hastalığa yakalanma ihtimalleri artar, diğer kişileri de tehlikeye atmış olurlar. Tıbbi konularda tıp otoriteleri ne diyorsa o uygulanmalı. Bu İslam’ın emridir.”