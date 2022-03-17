Doktor tepkisi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sağlık çalışanlarıyla ilgili “Cumhuriyetimizin yetiştirdiği değerli doktorlarımız, büyük fedakârlıklarla, zorluklarla çalıştığınızı biz biliyoruz. Kıymetli mesleğinizin, hak ettiği saygınlığı göremediğinizi biliyoruz. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bir de anlayışsız, düşmanca ve şımarık tavırlarla karşı karşıya kalıp, nasıl yıpratıldığınızı biz biliyoruz.

Ama biraz daha sabredin, çok az kaldı” dedi. Akşener, partisinin grup toplantısında özetle şunları kaydetti: “Dünya Türklüğünün ve Kırım’ın sembol ismi, ömrü sürgünlerde, zindanlarda, mücadeleyle geçmiş değerli büyüğüm Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi için karar alındı. Biz de TBMM’de alacağımız bir kararla destek olalım. Kahramanımızı, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterelim.



Ekonomimiz can çekişiyor. 6 aydır öve öve bitiremedikleri rekabetçi kur masalı, gelinen noktada âdeta bir korku filmine dönüştü. İyiye giden tek bir ekonomik gösterge bile yok. Hem cari açık yükseldi hem enflasyon arttı hem de büyüme yavaşladı. Ev kadınlarından öyle şeyler dinliyorum ki bir süre sonra kalbim ağrıyor. Rahmetli Müslüm Baba gibi ‘Batsın bu dünya’ diyorum.”

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KÜRSÜYÜ HEKİME BIRAKTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Kürsüyü de bu hafta Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası ve İzmir Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Ahmet Kandemir’e bıraktı.