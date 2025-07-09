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Doktor tavsiyesiyle başladı! Hayatının dönüm noktası oldu

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#Kütahya#Hamak Üretimi#Doktor Tavsiyesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 09:41

Kütahya'da yaşayan 65 yaşındaki Ahmet Kaptan, 25 yıl önce başladığı hamak üretimiyle kendi markasını oluşturdu. Doktor tavsiyesiyle başladığı meslekte adeta bir usta haline gelen Kaptan, ördüğü hamaklarla hem geçimini sağlıyor hem de tatilcilerin vazgeçilmezi oluyor.

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Bir sağlık sorunu nedeniyle doktora başvuran Kaptan'a, hekimin "Mutlaka bir işle meşgul olmalısın" tavsiyesi hayatının dönüm noktası oldu. Kaptan, bu öneri üzerine Kütahya-Eskişehir Karayolu üzerinde, İstanbul-Antalya güzergâhı üzerinde bulunan noktalardan birinde aracının içinde tezgâh açarak hamak örmeye başladı.

Doktor tavsiyesiyle başladı Hayatının dönüm noktası oldu

KENDİNE ÖZGÜ DÜĞÜM TEKNİĞİYLE YAPIYOR

Zamanla ördüğü hamakların kendine özgü düğüm tekniğiyle dikkat çektiğini ifade eden Kaptan, ürünlerinin marka haline geldiğini söyledi. Naylon iplerle yapılan ve piyasada ucuz fiyatlara satılan ürünlerin aksine, el emeğiyle ördüğü hamakların yıllarca dayanıklı olduğunu vurgulayan Kaptan, "İş olsa da olmasa da ben buradayım. Sağlam hamağın sırrı ipinde değil, sağlam örgüsündedir. Hamaklarım 8-10 yıl dayanır, hatta evladiyelik" diye konuştu.

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Ahmet Kaptan'ın el emeği hamakları 750 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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#Kütahya#Hamak Üretimi#Doktor Tavsiyesi

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